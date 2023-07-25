МАГАТЭ: на территории Запорожской АЭС заложены мины

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины, установленные "на периферии" территории Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими военными. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Эксперты МАГАТЭ видели несколько мин, установленных между внешней и внутренней оградой по периметру территории электростанции. Как отмечается в заявлении, "наличие взывчатых веществ противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на работников". По предварительной оценке экспертов МАГАТЭ, взрыв этих мин не должен отразиться ядерной безопасности электростанции.
В течение последних дней и недель специалисты Международного агентства по атомной энергии, проводившие инспекции на территории станции, не обнаружили тяжелой военной техники. Однако, подчеркивается в заявлении, представителям МАГАТЭ продолжают отказывать в доступе на крыши реакторов и в турбинные залы ЗАЭС, включая третий и четвертый энергоблоки, представляющие особый интерес.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявил, что Россия разместила на крышах нескольких энергоблоков взывчатку. Москва отрицает обвинения.
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