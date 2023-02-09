Эксперты ООН критикуют реформу школ в Латвии за дискриминацию

Перевод школьного образования на латышский язык в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может являться дискриминацией по отношению к другим этническим группам в стране. Об этом заявили эксперты ООН.

В сентябре прошлого года в Латвии был принят закон, согласно которому к сентябрю 2025 года латышский должен стать единственным языком, используемым в школах страны, начиная с дошкольных учреждений.

Тогда же эксперты ООН направили правительству Латвии письмо , в котором раскритиковали не только сам закон, но и процесс обсуждения этой инициативы в обществе.

По мнению правозащитников, принятые в Латвии поправки "резко ограничивают образование на языках меньшинств" (в письме перечислены русский, украинский, белорусский, иврит, литовский и эстонский) и "противоречат международным стандартам в области прав человека, в том числе запрету дискриминации по языковому признаку и Конвенции ООН о правах ребенка".

При этом само обсуждение законопроекта "не предусматривало эффективного и значимого участия затрагиваемых меньшинств, что противоречит международным стандартам в области прав человека". Были проигнорированы и призывы дождаться рассмотрения жалоб, касающихся этого законопроекта, в Европейском суде по правам человека и Комитете ООН по правам человека, отмечают эксперты ООН.

Латвийские власти должны прояснить жесткие ограничения на образование на языке меньшинств, вплоть до его фактической ликвидации, и процесс консультаций с заинтересованными общинами меньшинств, считают в ООН.

В 2019 году Конституционный суд Латвии признал законным перевод публичных школ на латышский язык до 2022 года. Он не нашёл оснований требовать особого отношения к лицам, чьим родным языком не является государственный.

В своем ответе министерство иностранных дел Латвии заявило , что перевод школьного обучения на латышский язык не нарушает принципы международного права, поскольку каждая страна может выбирать наиболее подходящие меры по эффективной защите прав национальных меньшинств.

Кроме того, Латвия постепенно повышала долю латышского языка в системе образования, а для вступления изменений в силу был установлен достаточный переходный период, говорится в ответе латвийского МИДа. Как утверждают в ведомстве, у школьников останется возможность изучать родной язык и историю культуры на языке меньшинства.