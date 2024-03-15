Эксперты ООН собрали данные о пытках украинских пленных

Эксперты комиссии по расследованию нарушений прав человека в ходе войны в Украине, созданной в марте 2022 года Советом ООН по правам человека, подготовили очередной доклад, в котором говорится о систематических и широкомасштабных нарушениях прав со стороны российских военных. Их деяния, по оценке экспертов, могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности.

Доклад будет опубликован в Женеве на следующей неделе, однако его содержание стало известно журналистам Би-би-си и информационных агентств.

Большая часть доклада посвящена пыткам и издевательствам в отношении украинских военнослужащих в российском плену. Члены комиссии опираются на показания бывших пленных, а также российских дезертиров. В докладе рассказано о нескольких вопиющих случаев пыток и сексуализированного насилия, в том числе история бывшего пленного, рассказавшего о своём опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его "постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена". "Я потерял всякую надежду и волю к жизни", – сказал солдат, добавив, что в какой-то момент боль от пыток стала настолько невыносимой, что он начал умолять своих истязателей о смерти. После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Применение пыток названо в докладе широко распространённым и систематическим. Речь идёт об избиениях, использовании электрошокеров, пытках голодом и жаждой.

В докладе также отмечены несколько случаев нарушения прав граждан Украины, которых украинские власти обвиняют в сотрудничестве с Россией. При этом отмечается, что украинские официальные лица сотрудничают с экспертами в ООН, в отличие от российских, которые отвергли все запросы о встречах и предоставлении информации.

Речь в докладе идёт также о вывозе детей из оккупированной части Херсонской области в аннексированный Крым. Указывается, что этот вывоз имеет все признаки постоянного перемещения детей и, следовательно, может квалифицироваться как насильственная депортация.

Также в докладе говорится, что российские военные при осуществлении операций в Украине мало заботятся о безопасности мирных жителей, подвергая жилые районы и гражданские объекты неизбирательным бомбардировкам. Приведены в частности свидетельства жителей Мариуполя. Также отмечены случаи издевательств над мирными жителями Украины со стороны российских военных, включая изнасилования.

Российские власти неоднократно отрицали, что российские военные совершают в Украине какие-либо преступления. Они утверждают, что удары наносятся только по военным объектам, а детей вывозят из Украины ради их безопасности. Широко известные случаи гибели мирных жителей, в частности в Буче или Мариуполе, российские власти или называют фейками, или же обвиняют в гибели людей украинскую сторону.