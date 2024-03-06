Киев рассказал о торговле пленёнными украинцами в России

Чеченские военные покупают у различных российских подразделений пленных украинских солдат, увозят их в Грозный, а затем обменивают на своих сослуживцев. Об этом в разговоре с английской газетой The Times рассказал представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко. Издание также приводит историю одного из проданных таким образом солдат.

41-летний гражданин Украины Вячеслав Левицкий заявил, что попал в плен к россиянам в феврале прошлого года, когда его ранило в обе ноги во время ночного рейда у села Авдеевка на территории Донецкой области. По его словам, российские военные не оказывали ему медицинскую помощь, а через несколько дней передали чеченскому подразделению.

Левицкого увезли в Грозный и госпитализировали – из-за отсутствия лечения и мороза ему ампутировали обе ноги и руки. Когда состояние стабилизировалось, украинца отправили в подвал, где были еще порядка 60-ти его сограждан. В июне прошлого года некоторых обменяли на кадыровцев, утверждает Левицкий.

В июле 2023 года историю Левицкого также рассказал украинский телеканал ТНС. Из сюжета следует, что украинца держали в подвале дважды – сначала в Донецке, а затем в Грозном. Кроме того, названо имя второго военного, который также был пленен вместе с Левицким – Сергей Потремай.

По словам Потремая, в подвале у сторонников сепаратистской ДНР он пробыл полтора месяца – его избивали, били электрошокером, угрожали расстрелять, морили голодом. После этого в составе группы передали кадыровцам. Потремай утверждает, что в подвалах в Грозном находились 39, а не 60 других украинских военных, и 11 июня 2023 года обменяли только девять из них.

Точное число увезенных в Чечню украинских пленных неизвестно. Также неизвестно, продолжаются ли такие продажи в настоящее время и насколько широко распространена эта практика. Военные и руководство Чечни ситуацию не комментируют. Права военнопленных охраняются международными конвенциями, их нарушение расценивается международным правом как военное преступление.