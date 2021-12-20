Эксперты ВШЭ оценили объем откатов при госзакупках в треть бюджета

Общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается в 6,6 триллиона рублей, что эквивалентно трети от доходной части российского бюджета. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. В исследовании отмечается, что объемы коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, сообщает РБК.

Анонимно опросив российские компании, участвующие в системе госзакупок, авторы исследования выяснили, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур при госзакупках сталкивались более 70 процентов поставщиков. В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта.

Всего на госзакупки в 2020 году заказчики потратили более 29 триллионов рублей. Экстраполировав процентное значение среднего размера взятки на все множество госзакупок, эксперты ВШЭ оценили рынок коррупционных выплат в 6,56 триллиона рублей.

В исследовании приняли участие более одной тысячи двухсот представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов России. При этом исследователи отмечают, что часть опрошенных избегала искренних ответов на прямые вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения. 83 процента опрошенных сообщили, что осуждают коррупцию. Однако бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ, следует из доклада.



Ранее аудиторы Счётной палаты России оценили долю неконкурентных закупок почти в 75 процентов. В докладе отмечается, что по сравнению с 2017 годом количество неконкурентных тендеров – например, прямых закупок госорганов у единственного поставщика – увеличилось почти на 15 процентов.



О намерениях усилить надзор за госзакупками в начале этого года сообщила Генеральная прокуратура. В 2020 году прокуроры выявили 150 тысяч коррупционных нарушений в госзакупках, возбуждено более 700 уголовных дел, к ответственности привлечены более 40 тысяч человек, говорится в отчёте ведомства.