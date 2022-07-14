Экспорт украинского зерна могут разблокировать на следующей неделе

В Стамбуле на встрече делегаций Украины, России и Турции, а также представителей ООН по разблокированию морского экспорта украинского зерна достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ"и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, зерно может поставляться из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине.

Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что в результате вчерашних переговоров по вопросу вывоза украинского зерна по Черному морю, сделан первый важный шаг. Соглашение, по его словам, может быть подписано на следующей встрече в Стамбуле на будущей неделе.

В то же время по данным источников Би-би-си, окончательных решений не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам неназванных западных чиновников, Эрдоган надеялся заручиться согласием Путина на разблокирование экспорта во время телефонного разговора в понедельник, но российский лидер явно хочет сам и принять решение, и объявить о нем.

После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна.

На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море, после того как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном.

Морская блокада украинских портов Россией и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН.

Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.