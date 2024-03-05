Грузия в первые месяцы 2024 года поставила рекорд по экспорту вин на внешние рынки, заявило 5 марта Национальное агентство вина страны. Почти 80 процентов продаж пришлись на Россию.

В январе и феврале 2024 года Грузия экспортировала 16,7 млн литра вина, говорится в сообщении агентства. Это на 43 процента год к году больше, чем в 2023 году.

Россия была основным рынком для грузинских вин до середины 2000-х. В 2006 году, во время острого кризиса в российско-грузинских отношениях в связи с арестом спецслужбами Грузии четырёх офицеров российской военной разведки, российский президент Владимир Путин распорядился наложить эмбарго на ввоз грузинских вин.

Экспорт возобновился лишь в 2013 году. Однако резкий рост начался с 2022 года, после введения против России масштабных санкций Евросоюза. Тбилиси к ним присоединяться не стал, решение критиковала оппозиция.

Россия включила страны ЕС в список так называемых недружественных стран. В июле Москва повысила ввозные пошлины на европейские вина с 12,5 до 20 процентов.