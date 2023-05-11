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ЕС, США, президент и оппозиционные партии Грузии против полётов в Россию

Грузия не ввела и не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, три грузинские оппозиционные партии, Евросоюз и США выступили против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией. Накануне о нём в одностороннем порядке объявил президент России Владимир Путин. Правительство Грузии его решение поддержало.

Евросоюз призвал Грузию, которая рассчитывает стать его членом, поддержать авиационные санкции против России, введённые в ответ на российское вторжение в Украину. А именно: не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.

В Госдепартаменте США заявили, что возобновление авиарейсов между Грузией и Россией может повлечь вторичные санкции – если Грузия будет обслуживать авиакомпании, попавшие под санкции. "Всё западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима. Сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией", – сказали в Госдепартаменте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ещё вчера назвала решение Путина "очередной провокацией", провела экстренный брифинг. Она заявила, что сегодня Грузии "не нужны подарки, какие-либо уступки от России" и "такой жест со стороны оккупанта несвоевременен и неприемлем". Также Зурабишвили призвала правительство рассмотреть вопрос о введении виз для россиян, пишет "Бумага".

Также против восстановления авиасообщения с Россией выступили три грузинские оппозиционные партии: "Единое национальное движение", "Дроа" и "Лело". В "ЕНД" предположили, что российские власти приняли решение о восстановлении полётов, посоветовавшись с правящей партией Грузии – "Грузинской мечтой". Глава "Дроа" сказала, что любая российская авиакомпания столкнется с физическим сопротивлением, если попытается начать работу в Грузии.

За возобновление рейсов между Россией и Грузией высказалось грузинское правительство и партия "Грузинская мечта". Её лидер заявил, что от отсутствия прямого авиасообщения страдает "миллион грузин". Также он ещё раз подчеркнул, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике, передаёт "Paper Kartuli".

Пишущий о Грузии блогер Николай Левшиц отметил, что за год после российского вторжения в Украину импорт из России в Грузию увеличился на 79%, а экспорт – на 61%. Левшиц подчеркнул, что "Грузия выбрала сотрудничество с Россией и это надо принять как факт".

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