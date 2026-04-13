Экспозицию музея истории ГУЛАга в Москве демонтировали

Все экспонаты московского музея истории ГУЛАГа, который по решению властей будет преобразован в "Музей памяти о геноциде советского народа", были демонтированы; что станет с экспозицией - неизвестно. В новой экспозиции тема советских репрессий вряд ли будет отражена, следует из слов нового руководства. О подготовке открытия нового музея рассказывает "Вёрстка" со ссылкой на источники.

Директором Музея памяти в феврале была назначена Наталья Калашникова, ранее директор музея "Смоленская крепость", которая неоднократно ездила на оккупированные территории Украины. 12 марта она подписала приказ о демонтаже экспозиции бывшего Музея истории ГУЛАГа, рассказал "Вёрстке" источник. После этого в здании убрали все музейные предметы, часть коллекции упаковали для транспортировки. "Пока всё это находится в здании музея, куда экспозицию перевезут дальше, неизвестно", - пишет "Вёрстка". В приказе говорится, что предметы, принятые во временное пользование от других музеев и организаций, должны вернуть, остальные передать в фондовое хранение.

Музей истории ГУЛАГа, основанный в Москве в 2001 году, приостановил деятельность по решению властей Москвы в ноябре 2024 года, поводом для этого стали "нарушения требований пожарной безопасности". 20 февраля мэрия Москвы сообщила о том, что в российской столице в помещении Музея истории ГУЛАГа откроется Музей памяти жертв геноцида советского народа. Геноцидом, согласно принятым в последние годы законам, признаны действия нацистов и их союзников на территории СССР во время Второй мировой войны.

Как пишет "Вёрстка", в тот же день с сотрудниками музея встретились новый директор и замглавы департамента культуры Москвы Надежда Преподобная. Чиновница в своём выступлении провела параллели между событиями Великой Отечественной войны и войной в Украине. "И все факты, к сожалению, говорят именно о том, что геноцид до конца мы не победили. Решение принципиальное", - отметила Преподобная. "Мы надеемся, что пересечения с современным периодом, с теми зверствами, которые сейчас происходят, мы будем из реальной жизни черпать", - приводит её слова "Вёрстка". При этом предполагается, что музей будет привлекать в том числе детскую аудиторию.

Руководительница нового музея не смогла ответить на вопрос, будет ли в новой экспозиции затрагиваться тема репрессий и ГУЛАГа. "Я не уверена, что будет должное внимание уделяться развитию предыдущей темы", - сказала Преподобная.

По словам источника "Вёрстки" в музее, большинство сотрудников, за исключением технического персонала, уволилось или увольняется.