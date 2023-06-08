Владимир Зеленский возмущен отсутствием помощи со стороны международных гуманитарных организаций после подрыва Каховской ГЭС;
Мог ли подрыв плотины Каховской ГЭС быть частью плана по срыву масштабного наступления ВСУ?
Интервью с начальником штаба Русского добровольческого корпуса;
Подполковник российской армии Роман Веневитин, которого в мае захватили наемники ЧВК "Вагнер", рассказал свою версию событий;
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В Магадане после вынужденной посадки самолета Indian Аir будут ремонтировать посадочную полосу и строить гостиницы.
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