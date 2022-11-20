Экваториальная Гвинея: президент, правящий 43 года, избирается вновь

В Экваториальной Гвинее в воскресенье прошли президентские выборы. На очередной срок баллотируется 80-летний президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он руководит страной с 1979 года, когда он сверг своего дядю, первого президента африканского государства.

Обианг Нгема у власти уже 43 года - дольше, чем какой-либо глава республиканского государства в мире. Президентом он переизбирался 5 раз, получая более 90 процентов голосов. Международные правозащитные организации и оппозиция называют его диктатором.

Перед голосованием Обианг Нгема выразил уверенность в том, что победит и на этот раз. К выборам были допущены два его соперника - один уже 5 раз был кандидатом, второй участвует в выборах впервые. Оппозиционный кандидат охарактеризовал ход голосования как всеобщие фальсификации, отметив, что члены избиркомов в массовом порядке голосуют вместо избирателей. Относительно честное голосование наблюдается только в столице страны Малабо, сообщает Reuters.

Власти заявляют, что нарушений нет, и отвергают сообщения о преследовании активистов оппозиции. Данных об итогах голосования пока нет.

Более трёх четвертей доходов бюджета Экваториальной Гвинеи составляют средства, полученные от продажи нефти и газа. По формальному показателю ВВП на душу населения страна вышла на одно из первых мест в Африке - хотя сохраняются большие контрасты между богатейшими и беднейшими жителями. Организация Freedom House называла Теодоро Обианга Нгему "самым клептократическим автократом из ныне живущих в мире", подчёркивая, что Нгема и его семья единолично пользуются всеми богатствами государства, в числе которых огромные запасы нефти, газа, леса, золота, алмазов и редкоземельных металлов, в то время как большинство населения живёт в страхе перед репрессиями и прозябает в нищете. В последние годы объёмы добычи нефти, а с ними и уровень жизни в стране, падают.