Обнуленные навсегда. Искусство десятилетиями не выпускать власть

"Я заранее знаю, что одержу победу". Эти слова произнес Идрис Деби, правящий без перерыва с 1990 года глава африканского государства Чад, накануне первого тура очередных президентских выборов в прошедшее воскресенье, 11 апреля. "За мной Бог, армия, высшие силы и мой народ", "Конституция – ​это я!", "Зачем устраивать выборы, если меня и так все любят?", "Даже смерть меня не остановит", "Я раздавлю всех врагов, которых подкармливают из-за рубежа". Всё это цитаты из речей разных лидеров разных государств Африки, десятилетиями остающихся у власти. Все они и их высказывания очень похожи друг на друга – и одновременно по-своему уникальны. Мы решили вспомнить о десяти таких наиболее "долгосрочных" правителях.

Идрис Деби является единственным главным кандидатом на выборах в Чаде, уже много лет страдающем от то затихающей, то вновь разгорающейся гражданской войны со множеством внутренних и внешних участников. Он, скорее всего, вновь уверенно победит – и продолжит руководить Чадом в шестой раз, в соответствии с утвержденной им же Конституцией, до 2033 года.

При этом в Африке есть главы государств, монархи и президенты, которые заметно превосходят Идриса Деби, с его пока что 31-летним сроком, по длительности правления. За редкими исключениями они возглавляют государства, считающиеся самыми бедными на Земле. Кстати, подавляющее большинство их не так давно, в конце 2019 года, приезжали в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, на первый саммит "Россия – Африка", для обмена опытом.

1. Более 41 года правит 78-летний президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, непрерывно с 1979 года, после свержения им в результате переворота прежнего "пожизненного президента", собственного родного дяди, сошедшего с ума и запретившего в стране даже слово "интеллектуал". Теодоро Обианг Негема считается одним из худших диктаторов современности. Он и его семья единолично пользуются всеми богатствами государства, в числе которых огромные запасы нефти, газа, леса, золота, алмазов и редкоземельных металлов, в то время как большинство населения живет в страхе перед репрессиями и прозябает в крайней нищете.

При этом формально в расчете ВВП на душу населения маленькая Экваториальная Гвинея, с населением чуть более 830 тысяч человек, находится на первом месте в так называемой "Черной Африке" и является третьим в регионе, после Нигерии и Анголы, поставщиком углеводородов на мировые рынки. Государственные СМИ Экваториальной Гвинеи много лет назад объявили, что Теодоро Обианг Нгема "подобен богу и обладает высшей властью над людьми и вещами".

"Так называемые лидеры нашей – никому не известной – оппозиции, имен которых я даже не назову, упрекают меня в "плохих манерах". Да вы что? Мне ничего неизвестно о пытках или нарушениях прав человека в нашей стране! Но вообще это мне не нравится! Потому что это дурно влияет на облик Экваториальной Гвинеи в мире и на ее отношения с другими странами. Все это мне кажется очень плохим!" – когда-то сказал иностранным журналистам президент Теодоро Обианг Нгема.

2. 38 лет непрерывно президентствует в Камеруне 88-летний Поль Бийя. С 25 июля 2019 года он вообще является самым пожилым действующим президентом в мире, после смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. Во многих списках современных диктаторов Поль Бийя фигурирует рядом с уже упомянутым Теодором Обиангом Нгемой.

Бийя стал президентом Камеруна в 1982 году, до этого в течение семи лет побывав еще и премьер-министром. С 1992 года он выиграл пять президентских выборов. Оппозиция каждый раз называла их результаты фальсифицированными, а избирателей, пришедших на участки, – подкупленными и запуганными солдатами. В 2008 году в Конституцию Камеруна были внесены изменения, убравшие из нее положение об ограничении президентского правления двумя сроками. В последний раз Поль Бийя был переизбран в 2018 году, получив более 71 процента голосов. Его главный соперник, оппозиционер Морис Камто, получивший 15 процентов, за попытки опротестовать результаты был арестован и провел в заключении девять месяцев (хотя потом военный суд с разрешения Поля Бийя его помиловал).

3. 77-летний Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Конго, находится у власти 38 лет, с 1979 года (хотя и с перерывом с 1992 по 1997 год). Сассу-Нгессо, начинавший как военный десантник и потом глава госбезопасности, был одним из основателей просоветской Конголезской партии труда (КПТ) и председателем ее Центрального комитета. В период первого президентства он постоянно уверял Москву в своей приверженности марксистско-ленинскому курсу – и успешно расправлялся как с врагами, так и с соратниками.

Был отстранен от власти по результатам выборов 1992 года, но в 1997 году вернулся в президентский дворец в столице Браззавиле, в результате гражданской войны и интервенции союзников из соседней Анголы. Слабая оппозиция, в основном из-за границы, постоянно обвиняет Дени Сассу-Нгессо и его семью в коррупции, финансовых махинациях и тратах госбюджета на личные нужды и приобретение недвижимости в Европе.

4. Йовери Кагута Мусевени, 76-летний президент Уганды, правит этой восточноафриканской страной больше 35 лет, с 1986 года. Он стал президентом, когда его войска захватили столицу страны Кампалу после пятилетней гражданской войны. С 1996 года Мусевени выиграл шесть президентских выборов, последние из которых прошли в минувшем январе. Парламент дважды менял Конституцию страны, чтобы позволить ему баллотироваться вновь, сначала отменив ограничение на два срока в 2005 году, а затем, в 2017 году, и возрастное ограничение в 75 лет.

Кстати, Мусевени – это его официальное прозвище, которое он взял в память о братьях своего отца, воевавших в составе армии Британской империи во Второй мировой войне. "Мусевени" на его родном языке народа нколе – это форма единственного числа (множественное число "абасевени" – так называли угандийских солдат седьмого батальона Королевских африканских стрелков). В молодости Йовери Кагута Мусевени также был марксистом и участвовал в партизанской войне в Мозамбике, за независимость от Португалии. Сегодня, в отличие от большинства других африканских правителей, он старается выглядеть простым человеком, не терпящим роскошь и неустанно борющимся с коррупцией. Следует признать, что при нем экономическая ситуация в Уганде заметно улучшилась, а коррупция снизилась.

5. 52-летний Мсвати III, король маленького государства Эсватини (бывшего Свазиленда) на юге Африки – абсолютный монарх, один из самых колоритных среди правящих сегодня во всем мире. Он получил корону в апреле 1986 года – и сидит на троне в столице Мбабане уже 35 лет. С 1973 года в Эсватини категорически запрещены любые политические партии и вообще какая бы то ни было гражданская активность.

Мсвати III – самый богатый человек в своей крохотной аграрной стране, с состоянием более чем в 200 миллионов долларов. Одно из самых известных событий в жизни Эсватини – периодически проводящийся открытый конкурс-смотрины на роль новой королевской жены-наложницы. Кульминацией этого торжества под названием "Умхланга" является танец нескольких тысяч полуобнаженных девушек, желающих стать одной из жен Мсвати III.

В 2011 году в королевстве впервые в истории вспыхнули спонтанные многотысячные уличные манифестации с требованиями отречения Мсвати III, разогнанные армией и полицией. Оппозиция обвиняет короля в разграблении государственной казны ради обеспечения роскошной жизни себя и своих 13 "официальных" жен.

Твит с фотографиями церемонии "Умхланга"

Иногда Мсвати III бывает достаточно "самокритичен". В 2001 году он издал королевский указ о запрете на половую жизнь для всех девушек в возрасте до 21 года. Любой человек, нарушавший закон так называемого "королевского целомудрия", штрафовался на одну корову – или на ее стоимость в долларах. Но когда сам Мсвати III выбрал в свои восьмые жены несовершеннолетнюю девушку, всего через несколько недель после собственного указа, он сам себя также оштрафовал – на одну корову. Правда, через четыре года, в 2005-м, королю пришлось отменить указ: его никто, как и сам монарх, не соблюдал даже под страхом наказания.

В 2019 году появился новый королевский указ – об обязательном для всех подданных-мужчин минимальном двоеженстве. Всем нарушившим повеление Мсвати III грозит тюрьма. Однако и это нововведение выполняется пока из рук вон плохо.

6. Идрис Деби, с которого мы начали, в свои 69 лет выглядит довольно моложаво, особенно на фоне многих других правителей Африки. Чадом он правит непрерывно почти 31 год. Деби также пришел к власти в результате вооруженного восстания. По образованию Деби военный летчик, учившийся во Франции. В 1980-е годы, при прежнем диктаторе Хиссене Хабре, он занимал высшие посты в армии и печально известной чадской тайной полиции DDS. В 1989 году организовал заговор, чтобы сместить своего покровителя Хабре, однако тот провалился, и Идрису Деби пришлось бежать к другим диктаторам – сперва в Ливию, к Муаммару Каддафи, а потом в Судан, к Омару аль-Баширу. Там он возглавил повстанческое движение и в 1990 году во главе вооруженных отрядов своих сторонников все-таки победно вступил в столицу Нджамену.

Международные правозащитники, например, Amnesty International, постоянно обвиняют Деби в казнокрадстве, жестоком преследовании всех критиков его режима и в зверских нарушениях прав человека. Подконтрольный Идрису Деби парламент в 2005 году отменил конституционное правило, ограничивающее президентское правление двумя сроками. Потом оно было вновь введено в 2018 году, но после "обнуления" сроков самого Деби, то есть после проходящих сейчас в Чаде выборов, он может оставаться президентом еще дважды, на 6 лет каждый раз. Один из его сыновей, Брахим Деби, в 2007 году был застрелен наемными убийцами на парковке возле собственного особняка в богатом пригороде Парижа.

По инициативе Идриса Деби в 2019 году Чад стал одной из немногих мусульманских стран, восстановивших дипломатические отношения с Израилем, после названного обеими сторонами "историческим" визита в Нджамену израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

7. Исайяс Афеверки, 75-летний первый и бессменный президент Эритреи в течение 28 лет, официально считается главнейшим героем борьбы за независимость страны. Эритрею все правозащитные группы называют одним из самых тоталитарных государств в мире, откуда в Европу непрерывно течет поток нелегальных мигрантов-беженцев. Здесь начиная с 1993 года, когда эта страна в результате войны отделилась от Эфиопии и Афеверки пришел к власти, вообще не проводились никакие выборы.

Идеей независимости Эритреи Исайяс Афеверки увлекся с ранней молодости, вступив в ультралевый националистический Фронт освобождения Эритреи (ФОЭ). В 1968 году он был отправлен старшими товарищами в Китай для военной подготовки. После возвращения на родину Афеверки был политическим комиссаром и заместителем командира дивизиона военного крыла Фронта освобождения Эритреи. С 1977-го помогал пришедшему к власти в Эфиопии соратнику по революционной коммунистической борьбе Менгисту Хайле Мариаму, ставшему потом, после свержения последнего эфиопского императора Хайле Селассие, его главнейшим врагом. В 1991 году после свержения Менгисту Эритрея фактически получила независимость, а Афеверки объявил о создании Временного правительства, которое и возглавляет до сих пор.

В течение своего президентства Исайяс Афеверки последовательно отменял выборы, запрещал деятельность любых, а не только оппозиционных СМИ и расстреливал и сажал в тюрьмы всех недовольных – под предлогом непрекращавшегося вооруженного противостояния с Эфиопией. ООН не раз заявляла, что многие указы и действия Афеверки могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Amnesty International считает, что его спецслужбы держат в тюрьмах по крайней мере 10 тысяч политзаключенных и что в Эритрее широко распространены пытки и разные зверские наказания.

В личной жизни Исайяс Афеверки увлекается охотой, любит проводить время на своей яхте и в личном дворце на Красном море, а также коллекционирует автомобили и антиквариат.

8. 74-летний Исмаил Омар Гелле, с 1999 года второй в истории (и с тех пор бессменный) президент маленького государства Джибути, соседствующего с Эритреей, правит почти 22 года. Когда-то он был официально избран "преемником" своего дяди Хассана Гуледа Аптидона, лидера борьбы Джибути за независимость от Франции в XX веке. До президентства Гелле служил в полиции, а потом возглавил местную тайную полицию. Несколько раз переизбирался на пятилетние президентские сроки "подавляющим большинством голосов благодарных избирателей", как говорилось потом в официальных бюллетенях – всегда получая не менее 80–85 процентов.

По его инициативе Национальное собрание Джибути меняло Конституцию, чтобы Исмаил Омар Гелле мог продолжать выставлять свою кандидатуру в президенты. Когда началась "арабская весна", в Джибути также вспыхнули массовые протесты против его правления, но армия быстро их подавила. Через несколько дней, в конце апреля 2021 года, Гелле собирается вновь выиграть свои пятые по счету президентские выборы.

9. Король Марокко, 57-летний Мухаммед VI бен аль-Хасан, находится на троне также почти 22 года, с 1999-го. Он получил корону после смерти отца, короля Хассана II, умершего от сердечного приступа. Принадлежит к знаменитой династии Алауитов – она правит Марокко с 1631 года (как султаны, а с 1957 года, когда страна стала окончательно независимой от Франции, как короли). Это делает ее старейшей правящей династией всего исламского мира.

От других африканских правителей, в основном президентов, этот король отличается в несколько лучшую сторону. Марокко – так называемая "исполнительная монархия", или "дуалистическая". Власть Мухаммеда VI ограничена Конституцией, однако марокканский король и формально, и фактически сохраняет обширные властные полномочия. Одним из первых актов Мухаммеда VI после получения короны стала амнистия почти всех политзаключенных и увольнение одиозного министра внутренних дел, фигура которого символизировала репрессии и власть тайной полиции при предыдущем короле. Крупные амнистии Мухаммед VI объявлял и в последующие годы.

Во время "арабской весны" в Марокко также были силой подавлены уличные протесты, однако здесь они нередко возглавлялись радикальными исламистами, связанными с террористической группировкой "Аль-Каида в странах исламского Магриба". Марокканский король в последнее десятилетие принимал законы, заметно расширяющие права женщин. По оценкам ООН, в королевстве улучшается ситуация в области соблюдения прав человека и свободы СМИ, особенно в сравнении с другими странами Африки и мусульманского мира. Однако правозащитники по-прежнему критикуют марокканские власти за попустительство массовой коррупции, недостаточные темпы реформ и преследования независимых журналистов. Более 40 процентов марокканцев остаются неграмотными.

10. 63-летний Поль Кагаме, президент Руанды, официально находится у власти 21 год, с 2000-го. Когда-то служивший в военной разведке соседней Уганды, Кагаме, тутси по национальности (этническое меньшинство в Руанде), является основателем Руандийского патриотического фронта. Этот политик сыграл решающую роль в прекращении геноцида в Руанде. Фактически он правит страной с 1994 года, после того как его повстанческая армия положила конец кровавой гражданской войне. Хотя Поль Кагаме фактически получил высшую власть, он предпочел создать коалиционное правительство, в которое вошли и тутси, и их враги хуту.

В 2015 году Конституция Руанды была изменена, чтобы позволить Полю Кагаме в 2017 году баллотироваться на третий семилетий срок и потом еще на два пятилетних срока, что означает, что он может оставаться у власти до 2034 года. За время своего правления Кагаме, помимо национального примирения, сделал для Руанды очень много – от заметного роста экономики до сохранения тропических лесов. Однако он, как и все остальные упомянутые африканские лидеры, постоянно сталкивается с обвинениями в репрессиях, давлении на оппозицию и предоставлении неограниченных полномочий спецслужбам. Однако, по оценкам Transparency International, уровень коррупции в Руанде сегодня – самый низкий в Восточной Африке. Кагаме называет Сингапур и Южную Корею в качестве государств, на опыт которых он ориентируется.

С 1998 по 2002 годы маленькая Руанда под его руководством участвовала в очень запутанной так называемой "Великой африканской войне", и довольно успешно. Иногда эти события называют "Мировой войной в Африке". При негласной поддержке ряда западных стран (США, Великобритания и Германия), руандийские войска и союзные им разнородные повстанцы выступали против огромной коалиции других стран Африки (которую косвенно со своей стороны также поддерживали некоторые государства извне, например, Китай, Франция и Беларусь). В результате этой войны, ведшейся в основном на территории Демократической Республики Конго за контроль над ее ресурсами и полезными ископаемыми (золото, алмазы и нефть), погибли более 5 миллионов 400 тысяч человек, в основном мирные жители.