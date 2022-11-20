Экзит-полл: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в стране. По данным экзит-полла, проведённого международным институтом региональных исследований "Открытое общество", за него проголосовали более 82 процентов принявших участие в голосовании.
На втором месте "Против всех" - за такой вариант отдали голос более 5 процентов участников выборов. В них участвовали ещё 5 кандидатов, набравшие по 2-3 процента голосов.
Явка на выборах, по предварительным данным Центризбиркома, превысила 68 процентов. Пока нет официальных данных ЦИК о результатах подсчёта голосов.
Выборы прошли в воскресенье. Большинство комментаторов предсказывало победу Токаева. Казахстанская оппозиция указывала на малоизвестность альтернативных ему кандидатов и называла их кандидатами, привлечёнными для создания видимости борьбы.
Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок, и увезли в отделение полиции. Там его продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.
Других независимых наблюдателей на участках ограничивали в перемещении, удаляли с участков или не допускали на них, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. При этом официальные лица, например председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии нарушений. В прокуратуре уже заявили о том, что выборы проходят в спокойной обстановке.
Оппозиция провела ряд акций протеста – в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! ("Проснись, Казахстан!") были задержаны, когда проводили митинг "За честные выборы". Ещё пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами "Нет выборам без выбора!". Они также были задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.
- Выборы прошли в соответствии с обновлённой редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше) и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.
- Изменения в Конституцию были внесены после массовых протестов и беспорядков в январе нынешнего года. Помимо прочего, ряда полномочий лишился бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Столице страны, переименованной в Нур-Султан, вернули прежнее название Астана.
- Токаеву 69 лет. Президентом он впервые был избран в 2019 году как преемник Назарбаева. После подавления беспорядков в январе нынешнего года Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию, которые, помимо прочего, несколько ограничили власть президента.
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