"Тень Елбасы с нами". Казахстан досрочно выбирает президента

В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные выборы президента, победу на которых наверняка одержит действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, баллотирующийся на новый срок. По какому пути "новый" президент, которого и так все давно знают, готов будет повести страну – после кровопролитных январских протестов, вторжения России в Украину и вызванной ей массовой эмиграции в Казахстан россиян, и еще многих других событий? И может ли Токаев, как и его предшественник Нурсултан Назарбаев, лишенный теперь титула "Елбасы", то есть "Отца нации", скоро фактически занять его место, превратившись в очередного "доброго" диктатора?

После состоявшегося в минувшем июне референдума о внесении изменений в Конституцию Казахстана максимальное количество президентских сроков в стране сокращается с двух до одного (при этом время предыдущего пребывания Токаева в президентском кресле "обнуляется"), однако сам срок президентства увеличивается с пяти до семи лет. 6 июня ЦИК Казахстана заявил, что поправки к Конституции на референдуме поддержали более 77 процентов граждан страны.

Новые выборы президента Казахстана должны были пройти, в соответствии с прежней Конституцией, лишь в конце 2024 года. Однако Касым-Жомарт Токаев в послании к народу 1 сентября предложил провести их уже 20 ноября этого года. Тогда же, в сентябре, Токаев и подписал несколько соответствующих законов, которые ограничивают полномочия главы государства.

Например, теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов. Сокращается так называемая "президентская квота" в парламенте. Президенту отныне запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в "квазигосударственном секторе". Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.

Но насколько далеко на самом деле за последние месяцы Казахстан ушел от назарбаевского наследия и продвинулся на пути демократических перемен? На нынешних досрочных выборах зарегистрированы несколько кандидатов, однако Токаев – несомненный фаворит, почти заранее объявленный победитель. 6 октября он был выдвинут кандидатом в президенты от "Народной коалиции политических партий и общественных объединений "За реформы Токаева". В нее входят: Партия Amanat (крупнейшая в стране, основанная еще Назарбаевым и ранее называвшаяся "Нур Отан", то есть "Сияющее Отечество"), Народная партия Казахстана, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и еще с десяток разных групп и организаций, от "Союза генералов" до "Союза молодых спортсменов".

"Гражданские активисты и представители общественности инициировали создание движения "За реформы Токаева". В ходе начавшейся избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений приняли решение выдвинуть действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты… Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества вокруг фигуры нашего лидера", – заявил в начале октября председатель партии Amanat Ерлан Кошанов на форуме в Астане.

17 ноября всеобщее внимание привлекло заявление Комитета национальной безопасности Казахстана о задержании семи человек, которые якобы могли планировать в день внеочередных президентских выборов массовые беспорядки. Как утверждается, эта группа не только готовила масштабные протесты, но и планировала атаковать административные здания и штаб-квартиры правоохранительных структур с использованием огнестрельного оружия. У подозреваемых, как сказано, были конфискованы автоматы Калашникова, обрезы, боеприпасы, материалы для коктейлей Молотова, а также рации.

Генеральная прокуратура Казахстана тогда же сообщила, что в стране предотвращена попытка переворота – якобы подготовленного сторонниками живущего за границей лидера запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. Контролируемые им группы оппозиции несколько раз в предыдущие годы выходили на протесты в казахстанских городах, требуя реального ухода из политики Нурсултана Назарбаева, который хоть официально и перестал более 3 лет назад быть президентом, но фактически оставаля истинным правителем страны. До 2019 года Назарбаев бессменно был первым человеком в Казахстане в течение 30 лет, с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Таким образом он стал рекордсменом на постсоветском пространстве по длительности пребывания у власти.

В минувшем январе в Казахстане крупные уличные выступления в разных регионах, сперва вызванные резким ростом цен на топливо, быстро переросли в открытое противостояние с властью, кровавые массовые беспорядки, погромы и перестрелки с армией и полицией. Власти тогда на пару дней потеряли контроль над несколькими городами, в том числе крупнейшим – Алматы. В страну на время по просьбе Токаева были введены подразделения армии России и ее союзников по ОДКБ. Погибли в результате более 230 человек, возможно, много больше.

Участники январских акций выдвигали политические требования, в основном добиваясь лишения Назарбаева всех властных полномочий. Самым популярным был лозунг "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). До сих пор до конца неизвестно, кто стоял за этими выступлениями, и почему некоторые из их участников были так хорошо организованы, подготовлены и вооружены. Даже сами казахстанские власти в течение года называли поочередно разные версии случившегося.

Позднее в 2022 году Назарбаев по инициативе Токаева утратил все свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях. Например, в конце сентября суд Астаны приговорил 52-летнего бизнесмена Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева, к шести годам лишения свободы за многочисленные хищения. Сатыбалды, входивший в списки самых влиятельных предпринимателей страны, был арестован еще в марте. В антикоррупционной службе Казахстана тогда заявили, что его проверяют на причастность к преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Законодатели потом одобрили изменения в Конституции, отменившие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласовывать с ним все инициативы во внешней и внутренней политике. В сентябре Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к конституции о возвращении столице страны Нур-Султану прежнего названия – Астана. Также в сентябре Сенат парламента Казахстана одобрил пакет изменений, предусматривающих исключение Дня первого президента Нурсултана Назарбаева из списка государственных праздников.

В конце октября Сенат Казахстана утвердил законопроект об амнистии граждан, которые были задержаны и арестованы во время массовых протестов в январе 2022 года. Однако правозащитники неоднократно высказывали опасения, что власти могут использовать амнистию, чтобы увести от ответственности сотрудников силовых структур, стрелявших в мирных граждан и подвергавших задержанных пыткам.

После начала российского вторжения в Украину, вопреки возможным ожиданиям в Кремле, Касым-Жомарт Токаев, несмотря на оказанную ему в начале года военную помощь, вовсе не поспешил одобрить действия Москвы и вообще всячески демонстрировал свое неприятие политики России. Особенно запомнился всем его ответ Владимиру Путину в прошлом июне, когда казахстанский президент, приглашенный в Санкт-Петербург на ежегодный экономический форум, почти унизил российского президента, отказавшись поддержать сепаратистов Донбасса и выступив фактически за единую и неделимую Украину.

Война в Украине оказала на Казахстан огромное влияние – в первую очередь потому, что в эту безвизовую для них страну бежали более 200 тысяч россиян, особенно после объявления в РФ мобилизации 21 сентября. В подавляющем большинстве случаев их встречали радушно и с желанием помочь – хотя из-за массового притока граждан России в Казахстане возник дефицит сдаваемого в аренду жилья. Глава МВД страны обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.

Однако в этом ноябре правительство Казахстана все же подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении гражданства страны. Это произошло после того, как около 200 тысяч иностранцев (почти исключительно российских граждан) обратились за индивидуальными идентификационными номерами, позволяющими устроиться на работу в Казахстане и открыть счета в местных банках.

О том, что принесут Казахстану и его соседям внеочередные президентские выборы, рассказывает политолог, обозреватель корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Мерхат Шарипжанов:

– Можно ли говорить, что над этими выборами, над всем Казахстаном до сих пор висит тень прошлого? То есть тень более чем 30-летнего правления Назарбаева? Я когда-то говорил с еще одним казахстанским политологом, так он мне сказал: "Вот увидите, демократии по нашей степи еще десятки лет шагать и шагать".

– Да, и прошлое самого Касым-Жомарта Токаева со всей эпохой Нурсултана Назарбаева прямо и неразрывно связано. В течение тех многих лет Токаев был ближайшим соратником Назарбаева, стоял на страже его имиджа и власти, причем на всех должностях, которые он в свое время занимал. Токаев при Назарбаеве был же и премьер-министром, и до этого министром иностранных дел. И даже находясь на посту заместителя Генерального секретаря ООН в свое время, Токаев также занимался отбеливанием правления Назарбаева. Поэтому сейчас говорить, что именно Токаев суть этой тени будет навсегда отодвигать в прошлое, не приходится. Когда власть в Казахстане десятилетиями была сосредоточена в одних руках, когда в 2005–2006 годах прошла большая череда политических убийств, когда журналисты либо сажались в тюрьмы, либо погибали при очень странных обстоятельствах – у нас именно Токаев был первым человеком в команде Назарбаева. И в одной упряжке они строили то, что сегодня мы называем "елбасизмом".

Прошлое Касым-Жомарта Токаева со всей эпохой Нурсултана Назарбаева прямо и неразрывно связано

В 2019 году, когда Назарбаев неожиданно объявил, что якобы решил уйти в отставку, он же сам и назначил Токаева своим "преемником". Токаев стал сперва исполняющим обязанности президента, а потом прошли так называемые выборы. А первый указ Токаева после избрания президентом был о переименовании столицы Астаны в Нурсултан. Огромное количество улиц, проспектов, площадей и других мест во многих городах страны были переименованы и стали улицами Назарбаева, проспектами Назарбаева и так далее – по его прямому указу. Так что прошлое с нами остается, хотя, конечно, с некоторой новизной. Токаев заявляет, что у него теперь своя новая программа, что он намерен создавать новый Казахстан. Но я бы подчеркнул, что этот новый Казахстан будет строиться по старым лекалам. Отвечая на ваш вопрос – "Придет ли демократия в казахские степи?" – выскажу мнение, что еще долго такого не случится.

– Давайте разберемся, сколько лет в президентском кресле просидит победитель нынешних досрочных выборов? Поправки, касающиеся ограничений в один президентский срок, но который увеличивается до семи лет, уже действуют? Или начнут действовать только со следующих выборов, а не с нынешних?

– Уже действуют, но нужно отметить, что в Казахстане никто не знает, сколько человек просидит в кресле президента. Потому что в Казахстане ни одни выборы не проходили в назначенный срок. Всегда они были внеочередными, досрочными, сверхсрочными и так далее, и объявлялись и назначались неожиданно. Поэтому исключить то, что эта поправка к Конституции будет опять изменена, мы не можем – у нас же все время Конституция меняется.

У Токаева есть огромные проблемы

Опять же, почему именно семь лет, почему это было решено так? Это предложение идет в связке с другими реформами, которые помогают Токаеву внешне дистанцироваться от Назарбаева, показать, что уже существует "новый Казахстан". У Токаева же есть огромные проблемы. Когда в 2019 году прошли досрочные выборы, и он якобы официально был избран президентом – на самом деле, он проиграл! Люди, прекрасно понимая, что он является человеком Назарбаева, отдали тогда в основном голоса Амиржану Косанову – кандидату, который многие годы позиционировал себя как оппозиционер. Но, и это самое интересное, получив большинство голосов, по мнению всех независимых наблюдателей, Косанов еще до их окончательного подсчета сам объявил о своем проигрыше! Ну, конечно, с ним договорились…

В связи с этим тогда были огромные массовые народные протесты, против этих официальных итогов президентских выборов 2019 года – которые были разогнаны силой, с большой жестокостью. Поэтому рассуждать о том, сколько победитель выборов 2022 года просидит в своем кресле, 7 лет, или всю жизнь, с помощью новых референдумов и поправок в Конституцию, или меньше года, если страна восстанет – пока бессмысленно. Как я уже сказал, общая политическая ситуация не сильно отличается от той, которая была при Назарбаеве. На этой неделе огромное количество активистов, оппозиционеров и правозащитников в Казахстане были арестованы и уже осуждены на какие-то небольшие, правда, административные сроки (неделя, две и так далее, одной девушке дали, по-моему, даже два месяца тюрьмы). Этим методом власти пытаются обеспечить их отсутствие на время голосования и подсчетов. Чтобы, с точки зрения властей, они "не будоражили народ", и не случилось бы новых антиправительственных выступлений. Потому что все помнят, как это было в 2019 году, когда Токаев избирался на все тот же пост – на который его на самом дел назначил Назарбаев.

– В нынешних выборах участвует вообще-то немало кандидатов с разными программами. Но их лидером, фаворитом, конечно же, все заранее называют Токаева. А так ли уж предопределен исход голосования? Или хоть какая-то интрига сохраняется?

– Интрига будет только в том, сколько, на самом деле, отдадут голосов Токаеву и сколько – всем остальным. Сейчас-то, на самом деле, фаворитом народа является, если поспрашивать и получить искренние ответы, Жигули Дайрабаев, кандидат от такой "сельскохозяйственной" Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село", по-казахски). И все будут ждать – поступит ли он так же, как поступил Амиржан Косанов в 2019 году, то есть объявит ли Дайрабаев о своем проигрыше еще до окончательного подсчета голосов. Это произойдет только в том случае, если власти голоса не смогут полностью сфальсифицировать. Так сделать будет немного труднее на сей раз, потому что, несмотря на то, что многие активисты арестованы, есть еще относительно независимые наблюдатели, будут экзит-поллы и так далее.

Интрига будет только в том, сколько отдадут голосов Токаеву и сколько – всем остальным

Да, официально говорят, что есть только один фаворит – Касым-Жомарт Токаев. Но даже во время предвыборных дебатов на телевидении он сам в них не участвовал – прислал своего представителя. Токаев внутренне прекрасно понимает, как люди к нему сейчас относятся. И знает, что они помнят, как он в прошлом январе, чтобы "навести порядок" в Алматы, Астане и в других городах, пригласил в Казахстан войска ОДКБ – то есть российскую армию в основном – чтобы устоять, как теперь мы уже понимаем, в противостоянии с назарбаевским кланом. Только с помощью российских штыков он победил семью Назарбаева и остался у власти – причем стал не номинальным президентом, а настоящим.

Поэтому тут вопросов к нему у людей много. Для того чтобы оправдать ввод в страну войск ОДКБ, Токаев заявил, что якобы целых 20 тысяч обученных за границей "террористов" прибыли в Казахстан и собираются захватить Алматы. До сих пор непонятно – откуда эти 20 тысяч взялись? И куда они потом делись, самое главное? Кроме этого, он официально отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Погибли, по меньшей мере, почти 240 человек, среди них дети, старики, люди, которые не имели вообще никакого отношения к этим выступлениям. На этой неделе был все же осужден один военнослужащий, за то, что во время январских событий застрелил 24-летнего пастуха вместе с его лошадью, когда этот бедолага искал свой пропавший скот! В то время огромное количество безоружных людей просто были расстреляны в упор.

Люди все это помнят. И задают вопросы – а на них у власти ответов до сих пор нет. Поэтому говорить, что Токаев является настоящим лидером предвыборной гонки, нельзя ни в коем случае. Да, весь административный ресурс у него, у него вся власть, поэтому как бы он "официальный фаворит". Но, на самом деле, все, кто пойдут на выборы, будут в основном голосовать за любого, кто не является Токаевым.

– Так давайте все-таки подробнее поговорим о том, куда Токаев после победы поведет Казахстан. По пути диктатуры, более мягкой или более жесткой, или все же по пути дальнейших очень осторожных демократических перемен, к которым он в последний год вроде бы внешне был склонен?

– Касым-Жомарт Токаев отличается от Нурсултана Назарбаева тем, что он более образованный человек, который все-таки вынужден идти хоть на какие-то реформы, потому что иначе будет взрыв. Ему это необходимо. Даже тот пакет изменений, о котором он уже объявил, показывает, что этот человек вынужден оправдываться за то, что случилось в январе.

"Қаңтар" остался уже в памяти навсегда, как страшное событие, о котором в народе из поколения в поколение будут рассказывать

Те события уже даже получили свое название "Каңтар", то есть "Январь", по аналогии с теми, которые в нашей истории называются "Желтоқсан", "Декабрь" – речь о 1986 годе, когда казахская молодежь выступила против решения тогдашнего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева назначить на место первого секретаря ЦК КП Казахстана Генадия Колбина, тогда 1-го секретаря Ульяновского обкома КПСС, русского, вместо Динмухамеда Кунаева. Это произошло 16 декабря 1986 года и закончилось кровопролитием, получившим название " Желтоқсан ". Так вот и "Қаңтар" остался уже в памяти навсегда, как страшное событие, о котором в народе из поколения в поколение будут рассказывать. Поэтому Токаев будет вынужден делать какие-то подвижки в сторону демократических преобразований. У него просто нет другого выхода.

– А в казахстанском обществе по сравнению с эпохой Назарбаева сегодня стало возможным чуть более открыто, чуть более публично говорить о проблемах, связанных с властью, и о том, как руководит страной Токаев? Или люди по-прежнему это обсуждают только в своем очень узком кругу, где-то там на кухнях?

– Люди, в основном, обсуждают это уже не на кухнях, а в Интернете, потому что любая попытка выйти на улицу до сих пор пресекается правоохранительными органами. Я уже говорил о том, что десятки активистов сейчас оказались под стражей. Нет возможности для новых партий зарегистрироваться. Опять же, все эти аресты связаны с тем, что люди продолжают задавать вопросы по поводу того, что случилось в январе. Но они это обсуждают, в основном, в соцсетях, в мессенджерах и так далее. Это есть. Но так, чтобы публично говорить, выходить на демонстрации – это как пресекалось, так и пресекается.

– А в официальных СМИ, на телевидении есть хотя бы какая-нибудь одна критическая программа, которая без пропаганды, без давления сверху, без цензуры анализирует, что происходит в стране?

– Есть остатки независимых СМИ (пара газет, интернет-изданий). Но официальные СМИ теперь Касым-Жомарта Токаева называют эпитетом "Тигр". Мол, он был настолько храбр в начале года, что нашел в себе даже мужество пригласить войска из России! Это теперь вот так подают. И никак не объясняется, куда делись "20 тысяч террористов", и почему было расстреляно много безоружных людей.

– После событий минувшего января жизнь простого человека в Казахстане улучшилась или ухудшилась, по социально-экономическим показателям? Насколько все стало дороже?

– Она осталась примерно на том же уровне. Что касается дороговизны, то как инфляция шла раньше вверх при Назарбаеве, так она и сейчас идет, особенно с учетом того, что творится сегодня во всем мире и как на мировую экономику влияет вторжение России в Украину. Конечно, Казахстан не оказался под санкциями. Но все равно, те санкции, которые наложены на Россию, влияют и на Казахстан, поскольку казахстанская экономика очень сильно связана с российской.

– А много российских фирм бежали в Казахстан в этом году, а, может быть, также и западных? Я много читал о том, что, чтобы избежать санкций, многие западные компании и производители специально налаживаю новое производство в соседнем с Россией Казахстане, или просто переносят туда с российской территории старое. И уже официально считается, что теперь это "казахстанская продукция" – которая в Россию все равно попадает.

– Это есть, конечно. И малый бизнес уходит в Казахстан, и крупный, и не только российский. Мы знаем, например, что знаменитый российский мотоцикл "Урал", который раньше производился в городе Ирбит Свердловской области, на экспорт в США, Канаду и Мексику, теперь производятся в Казахстане в городе Петропавловск. Много западных корпораций приходят в Казахстан, и они хвалят наш экономический климат. Признаю, что в Казахстане, при всех издержках, при всех минусах, о которых мы с вами говорим, есть этот большой плюс – я не о собственном экономическом развитии, а о политике "открытых дверей" Астаны для любого иностранного инвестора. Это да, образец, я думаю, причем не только для Центральной Азии, а для всего постсоветского пространства, разве что за исключением стран Балтии.

– На что следует Кремлю обратить внимание после этих выборов?

– Отношения России и Казахстана меняются, и очень сильно. Касым-Жомарт Токаев сделал несколько сильных маневров. Сперва использовал российские штыки, чтобы укрепить свою власть в январе – а потом в Петербурге летом он в лицо Путину заявил, что Казахстан никогда не признает, как он сказал, "квазигосударственность "ДНР" и "ЛНР". А недавно в Самарканде на саммите Организации тюркских государств он вообще сказал: "Казахстан всегда будет уважать территориальную целостность и независимость любого государства, и уважать хартию ООН в этом отношении". Это опять был сигнал Кремлю.

Отношения России и Казахстана меняются, и очень сильно

Токаев пока ловко маневрирует между центрами мирового влияния – Китаем, Турцией, Западом и той же Россией. И это у него получается – хотя это и у Назарбаева хорошо получалось. Но в сегодняшней международной ситуации, которая стала намного сложнее, Токаеву помогает его образование, опыт дипломата. Вспомните, что после своей двухлетней изоляции китайский лидер Си Цзиньпин, который из-за пандемии никуда не выезжал, первый свой заграничный визит совершил именно в Казахстан, в минувшем сентябре – перед тем, как поехать в Самарканд на встречу лидером стран Шанхайской организации сотрудничества. Си едет в Астану сначала, и лишь после в Самарканд, где уже "на полях" саммита встречается с Путиным. Это тоже был очень сильный сигнал. Находясь в Казахстане, Си Цзиньпин подчеркнул, что "КНР считает своем долгом поддерживать и даже защищать всеми силами территориальную целостность и независимость Казахстана", ни много ни мало.

А еще в прошлом месяце в Астану прилетал турецкий президент Реджеп Эрдоган. И спускаясь с трапа, он заявил: "Я ступаю на землю своих предков". Это очень прямой намек. Эрдоган много говорил о том, что казахи – это братья турок, и что каждый казах – настоящий тюрк. И что каждый турок должен помнить, что его предки вышли с земель, которые сегодня называются Казахстаном.

– Очень интересно в новой политической обстановке в мире, о которой мы сейчас говорим, представить, где может очутиться Казахстан через 5–10 лет. С учетом не только противостояния России и Запада, но и давления со стороны Пекина, которого многие в Казахстане, я знаю, опасаются больше, чем чего-то другого, несмотря на все вроде бы прекрасные заявления нынешнего китайского руководства. И с учетом амбиций Турции, продвигающей идею пантюркизма, и так далее. Но куда все-таки с наибольшей опаской теперь в Казахстане поглядывают, причем не только власть, но и все население, простые граждане – на север, на восток, на запад? После событий января, после начала войны в Украине и особенно после того, как страну наводнили толпы россиян?

– Весь Казахстан, и правительство, и население, мне кажется, на данном этапе с опаской смотрят, конечно, на Россию, на то, что происходит в Украине сегодня. В Казахстане многие годы полагали, что основным гарантом его независимости и территориальной целостности является как раз Россия, потому что есть и возглавляемая ей ОДКБ, и СНГ. Но, если посмотреть на ОДКБ сегодня, то Казахстан там – чуть ли не единственная страна, которая не вовлечена, ни прямо, ни косвенно, ни в какой военный конфликт. Россия, да и фактически Беларусь, сегодня воюют против Украины. Другой член ОДКБ, Таджикистан практически находится в состоянии вялотекущей приграничной войны с другим членом ОДБК – Кыргызстаном. Ну, и Армения член ОДКБ – и что сейчас происходит на Южном Кавказе, в Нагорном Карабахе и вокруг?

Да, на ОДКБ Токаев положился в январе, использовал ее в своих целях, но теперь, думаю, он Москвы побаивается. Потому что, если Россия делает такое с родственным ей, как официально утверждают в Кремле, "братским украинским народом" – то что она будет творить с казахами, если возникнет какой-то конфликт? Вообще Казахстан всегда географически и геополитически находился в сложной ситуации, в "жерновах" между "русским медведем" и "китайским драконом". А сейчас еще добавляется и исламский мир, и западный мир. Я вам напомню, в этой связи, как в XVIII веке Абылай-хан, человек, объединивший все родоплеменные союзы казахов под единым началом, одновременно присягнул на верность и российской императрице Елизавете Петровне, и китайскому императору, отдав последнему в "аманаты", то есть заложники, своего сына.