El País: убийство Кузьминова, очевидно, организовала Россия

Испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством бывшего российского военного лётчика Максима Кузьминова, бежавшего в Украину на вертолёте Ми-8, пилотом которого он был, стоит Москва. Об этом со ссылкой на источники сообщает испанская газета El País. В то же время газета подчёркивает, что власти Испании пока крайне осторожно подходят к случившемуся и не выдвигают обвинений в адрес Кремля, указывая на то, что сначала должно завершиться расследование. По словам источников, Мадрид готов "дать решительный ответ" России, если будут собраны достаточные доказательства её причастности к убийству.

Тело убитого было найдено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в городе Вильяхойос в провинции Аликанте на юго-восточном побережье Испании. Он был застрелен и переехан своим же автомобилем. Исполнители скрылись с места преступления. У убитого был найден украинский паспорт на имя Игоря Шевченко (снимок поддельного удостоверения личности опубликовало в четверг издание El Periodico), однако, по данным испанских СМИ, гражданская гвардия Испании изначально заподозрила, что убитый пользовался поддельными документами. Испанские власти официально личность убитого не подтверждали, но источники El País в полиции Аликанте подтверждают, что это был Кузьминов. Его гибель подтвердили также в Главном управлении разведки Украины, а косвенно - и российские власти. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Кузьминова "моральным трупом", а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос о смерти бывшего лётчика сказал: "Собаке - собачья смерть".

В публикации El País обращает внимание на то, что первыми о смерти Кузьминова сообщили пророссийские источники. Как пишет газета со ссылкой на источники, "Москва предала гласности его убийство, потому что оно образцовое", то есть может служить предупреждением для других возможных дезертиров. Газета отмечает, что речь могла идти и о мести за двух российских лётчиков, которые не знали о плане побега и были убиты после того, как вертолёт приземлился в Украине.

Как отмечает El País, испанские спецслужбы по сути не сомневаются в причастности России и не уверены лишь в том, какая именно из российских спецслужб совершила убийство - СВР, ФСБ или Главное управление Генштаба (ГРУ). При этом источники в испанских спецслужбах признают, что следствию очень сложно будет найти прямые доказательства причастности России, поскольку, по всей вероятности, преступление совершили наёмные убийцы, которые уже покинули Испанию. Опрошенные источники не верят в прямое участие российских агентов, находящихся в Испании, и склоняются к версии о наёмных убийцах.

Газета также отмечает, что Кузьминов жил в Испании по поддельным документам, и власти страны, по-видимому, не имели понятия о пребывании в Испании бывшего российского военного и, соответственно, не предоставляли ему защиты. Газета утверждает также, что "вычислить" Кузминова могли из-за его переписки с его бывшей девушкой, остававшейся в России - он прямо приглашал её приехать в Испанию.

В публикации перечисляются многочисленные случаи убийств за границей противников российских властей или перебежчиков из числа сотрудников спецслужб или покушений на них. Отмечается, что в Испании такое произошло впервые.