Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 20 февраля фактически подтвердил гибель сбежавшего в Украину пилота военного вертолёта Ми-8 Максима Кузьминова. В понедельник о гибели бывшего военного сообщили прокремлёвские издания и военная разведка Украины.
"В России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", — заявил Нарышкин госагентствам в ответ на просьбу прокомментировать гибель военного.
Кремль гибель комментировать по существу отказался: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о случившемся и не считает это вопросом кремлёвской повестки.
Тело мужчины с украинским паспортом было найдено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в провинции Аликанте на юго-восточном побережье Испании. Он был застрелен и переехан своим же автомобилем. Исполнители скрылись с места преступления, сообщает со ссылкой на источники в следствии газета El País.
Гражданская гвардия Испании изначально заподозрила, что убитый пользовался поддельными документами, сообщает газета. Испанские власти официально личность убитого не подтверждали, но источники El País в полиции Аликанте подтверждают, что это был Кузьминов.
Газета El Español со ссылкой на источники в следствии сообщает, что подозреваемые (их число не называется) долго следили за Кузьминовым, выяснив его распорядок дня. Они получили доступ к камерам в гараже, где тот парковался. Исполнителей преступления источники назвали профессионалами.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" рассказал, что украинские власти предложили российскому лётчику остаться в Украине. "Он точно бы здесь был бы защищён", – заявил украинский чиновник.
- Кузьминов — капитан российской армии, выпускник Сызранского авиационного училища. 28-летний военный, по собственным утверждениям, выступал против войны в Украине и связался с украинскими спецслужбами. 9 августа он перелетел на подконтрольную властям территорию Украины на вертолёте, перевозящем запчасти для истребителя. Вместе с ним на борту находились два старших лейтенанта: 35-летний штурман Хушбахт Турсунов и 28-летний техник Никита Кирьянов. Они не участвовали в побеге и были убиты.
- В сюжете государственного телеканала "Россия 1" корреспондент ВГТРК Сергей Зенин утверждал, что офицеры спецназа минобороны получили приказ об убийстве Кузьминова. Один из них утверждал, что летчика найдут и накажут "по всей строгости закона нашего государства за предательство", а второй добавил, что Кузьминов "до суда не доживет".
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