El Pais: на Майорке полиция обыскала дома главы "Вертолётов России"

В Испании сотрудники полиции провели обыски в нескольких особняках на Майорке, которые, предположительно, принадлежат главе холдинга "Вертолёты России" Николаю Колесову. Об этом сообщает El Pais cо ссылкой на несколько источников в полиции.

По данным издания, обыски последовали после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости Колесова в Испании.

Расследователи утверждают, что на детей Колесова и его сестру оформлены пять вилл на Майорке.

Как говорится в расследовании, на семилетнюю дочь и гражданку Кипра Николь Колесову зарегистрирована вилла площадью 1200 квадратных метров стоимостью в пять миллионов евро.

Второй дом площадью 500 квадратных метров и стоимостью три миллиона евро оформлен на старшую сестру Колесова Людмилу Тэнно. Еще три виллы (дома площадью 750 квадратных метров и гектар земли), как утверждается, зарегистрированы на сына Алексея Колесова. Все три эти дома ФБК оценивает в десять миллионов евро.

Обыски, в частности, проводились в домах, которые, согласно расследованию, записаны на сына Николая Колесова. В полиции отказались сообщать подробности.

Холдинг "Вертолёты России" входит в структуру "Ростеха". Колесов возглавляет его с 2021 года. До этого 12 лет он руководил "Концерном "Радиоэлектронные Технологии". По данным ФБК, он и его семья владеют акциями завода "Элекон".