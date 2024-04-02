Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке дронов

Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. По последним данным оперативных служб, пострадали шесть человек, серьёзных разрушений нет. Технологический процесс не нарушен, передает заявление властей РИА "Новости".

В то же время на опубликованных видео показан сильный взрыв.

По данным пресс-службы особой экономической зоны "Алабуга", которая находится в десяти километрах от Елабуги, два беспилотника атаковали общежитие.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.

В свою очередь мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. По словам чиновника, дрон обезвредили системой радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал.

По данным российского госагентства РИА "Новости", атакован был завод "Танеко". Возник пожар. Ликвидировать его удалось через 20 минут. Муллин сообщения о возгорании отверг.

Собеседник РИА "Новости" в экстренных службах Татарстана уточнил, что всего над регионом были зафиксированы три беспилотника — над заводом "Танеко" в Нижнекамске, над особой экономической зоной в Елабуге и над образовательным центром "Алабуга-Политех".

После начала полномасштабной войны России против Украины в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане было организовано производство иранских ударных дронов "Шахед", принятых в России на вооружение под названием "Герань-2". Их собирают студенты колледжа "Алабуга Политех", говорится в расследовании журналистов издания "Протокол" и ютьюб-канала "РЗВРТ". По имеющимся данным, для ударов по Украине только осенью прошлого года было использовано более 600 таких дронов.

В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее шести тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине.