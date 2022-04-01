Елизавета Осетинская и Евгений Понасенков признаны "иноагентами"

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-"иноагентов" издательницу The Bell Елизавету Осетинскую и блогера и историка Евгения Понасенкова. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

"Иноагентами" также признали корреспондентку "Медиазоны" Аллу Константинову, бывшую ведущую телеканала "Дождь" Марию Борзунову, главного редактора The Bell Ирину Малкову, журналиста дагестанской газеты "Новое дело" Мурада Мурадова, депутата горсовета Коми от партии КПРФ Виктора Воробьева и психолога Анну Голубеву. Сейчас в списке СМИ – "иностранных агентов" 127 человек и организаций.

Ранее Минюст внёс в список НКО-"иноагентов" учредителя независимой научно-популярной газеты "Троицкий вариант – наука".