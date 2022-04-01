Елизавета Осетинская и Евгений Понасенков признаны "иноагентами"

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-"иноагентов" издательницу The Bell Елизавету Осетинскую и блогера и историка Евгения Понасенкова. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
"Иноагентами" также признали корреспондентку "Медиазоны" Аллу Константинову, бывшую ведущую телеканала "Дождь" Марию Борзунову, главного редактора The Bell Ирину Малкову, журналиста дагестанской газеты "Новое дело" Мурада Мурадова, депутата горсовета Коми от партии КПРФ Виктора Воробьева и психолога Анну Голубеву. Сейчас в списке СМИ – "иностранных агентов" 127 человек и организаций.
Ранее Минюст внёс в список НКО-"иноагентов" учредителя независимой научно-популярной газеты "Троицкий вариант – наука".
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
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