Издателя газеты "Троицкий вариант - наука" признали "иноагентом"

Министерство юстиции России внесло в список НКО-"иноагентов" учредителя независимой научно-популярной газеты "Троицкий вариант - наука". Ранее издание опубликовало открытое антивоенное письмо ученых. За это сайт газеты был заблокирован.

"Троицкий вариант - наука" публиковало открытые письма в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, журналистов студенческого издания DOXA и оппозиционного политика Алексея Навального.

В список "иноагентов" также внесли фонд развития филантропии "КАФ" и петербургскую экологическую организацию "Друзья Балтики".

Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии,защиты прав человека. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. В 2020 году были приняты новые законы, которые ужесточили ответственность за нарушения для "иноагентов".