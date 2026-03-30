Элла Памфилова вновь возглавила ЦИК России

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии России на новый, третий срок. Её полномочия подтвердили 30 марта на первом заседании ЦИК после обновления её состава. Сохранили свои посты заместитель Памфиловой Николай Булаев и секретарь комиссии Наталья Бударина, сообщает "Коммерсант".

На заседание были приглашены представители всех зарегистрированных в России партий - их около 20. Члены ЦИК - всего их 15 - единогласно поддержали кандидатуру Памфиловой. Представитель "Справедливой России" Николай Левичев охарактеризовал её как "нравственный камертон избирательной системы страны". 72-летняя Памфилова, реагируя на избрание, сказала, что "эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными".

Присутствовавший на заседании представитель партии "Яблоко" Иван Большаков отметил: "Судя по выступлениям руководства комиссии, главная задача ЦИК теперь – защита выборов от «вмешательства извне профашистских сил» (прямая цитата). Внутри страны с выборами «всё хорошо, прекрасная маркиза»".

Осенью нынешнего года в России должны пройти выборы в Госдуму.

Памфилова, в прошлом бывшая депутатом Госдумы, министром и сама баллотировавшаяся в президенты в 2000 году, возглавила ЦИК в 2016 году. Под её руководством были проведены выборы в Думу в 2016 и 2021 годах и президента в 2018 и 2024 годах, а также голосование о поправках к Конституции, давших право Владимиру Путину баллотироваться в президенты ещё два раза. ЦИК занимался организацией и не признанных международным сообществом так называемых референдумов на оккупированных российскими войсками территориях Украины. В связи с этим Памфилова была включена в санкционные списки США, ЕС и ещё ряда стран.

Все эти голосования, в особенности в последние годы, независимые эксперты и представители оппозиции называли сфальсифицированными или, во всяком случае, несвободными и не справедливыми. В России было ужесточено избирательное законодательство, разрешено голосование в течение трёх дней, в ряде случаев с обходом стандартных процедур ("на пеньках"), также широкое распространение получило электронное голосование, которое, по мнению его оппонентов, также создаёт возможности для фальсификаций.

Сама Памфилова защищает деятельность ЦИК. На встрече с президентом Владимиром Путиным осенью прошлого года она поставила вопрос о возможном прекращении участия России в работе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По её мнению, наблюдатели этой организации предвзяты, а выводы им навязывают некие "хозяева".