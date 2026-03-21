Разброд и шатание вертикали

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Мобильный интернет глушат, Телеграм почти полностью заблокирован. В России всю неделю говорят о протестах.

Итоги 12-й недели 2026 года Мумин Шакиров подводит с политическим обозревателем Андреем Перцевым и автором Телеграм-канала "На Zzzzzападном фронте без перемен", писателем Иваном Филипповым.

Активисты, связанные с каналом "Алый лебедь" подали заявку на митинг против интернет-блокировок 29 марта на Болотной площади в Москве. Полиция пришла к администраторам чата, где это обсуждали. Власть по-прежнему не готова видеть людей на улицах. Но попытки продолжаются. На этой неделе подал заявку и Борис Надеждин:

"Мы подали заявку в пяти крупных городах Московской области, которые вокруг Москвы расположены. Это Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королев. В этих городах живет больше миллиона человек. Соответственно, мы подали заявку на десятки тысяч участников, потому что я логически рассуждаю, что если в Москве не разрешат, а скажем, в условном Долгопрудном или Химках разрешат, туда все приедут, конечно".

Реальность сложнее, чем хотели бы в Кремле, - россияне не спешат исполнять цифровые запреты. Из Телеграма люди не бегут. Там остаются все те же более девяноста миллионов подписчиков. Max под давлением властей на пользователей - вырос до 78 миллионов.

Брожения не только среди рядовых пользователей, но и в ведомствах, и в Z–сообществах. Екатерина Шульман призналась, что состоит в чате министерства цифровизации: "Ой, как там интересно в последнее время! Люди пишут, что собираются уезжать. Плач по утраченному раю стоит".

На фоне сообщения о попытках вывести людей на митинги в Москве и усиления цифровых ограничений - от перебоев со связью до давления на мессенджеры - все чаще звучат вопросы о настроениях внутри системы власти и признаках разногласий внутри нее.

В регионах возникают спонтанные протесты, что поднимает вопрос о запасе терпения даже у лояльного большинства. Политический обозреватель Андрей Перцев считает, что власть до последнего будет противодействовать митингам и акциям, не давая людям выходить легально - организаторы получают отказы по разным поводам:

– Потому что если разрешить людям выйти легально, откроется портал в ад. Мы видим, как в регионах уже возникают спонтанные протесты. Из последних - протест в связи с изъятием и забоем домашнего скота в Сибири. Менее известен случай в Мурманской области: там рабочие на строительстве бюджетного учреждения больницы, которым задерживают зарплату, забаррикадировались на стройке, объявили забастовку. Если разрешить митинги, это просто откроет огромный поток желающих выйти на улицу.

– Кто может стоять за юными активистами Как выяснило издание “Верстка", чат "Алый лебедь" появился 13 марта и стал популярным благодаря видео в TikTok. Там появились видео с призывами 29 марта выходить на улицы в разных городах. Одно из таких видео с треком "За тебя, Родина-мать" группы "Любэ" на фоне набрало 3,9 млн просмотров. “Верстка” верифицировала нескольких из администраторов канала. Это молодежь в возрасте от 14 до 20 лет, в том числе подростки, которые раньше состояли в Телеграм-группе "Молодежь ЛДПР", и бывший кадет, который в своем телеграм-канале генерирует картинки, как обнимается с Путиным и выступает в Думе. из группы "Алый лебедь"?

– Никто не признается. Это провокационный пара-проект, явно не искренний. Кураторы могут быть из двух "башен" - На российском политическом сленге "башнями Кремля" называют различные группы влияния в центральной власти, которые - согласно распространенным политтехнологическим теориям - часто переживают конфликт интересов.: либо это политический блок администрации президента, либо спецслужбы. Ну, наверное, может быть еще мэрия Москвы, которая тоже заинтересована в том, чтобы протест как-то раздробить, увести не туда. Потому что если в Москве что-то будет, спросят с мэрии. Вероятнее всего, за "Алым лебедем" стоит кто-то из российской власти. Мы это видим просто потому, что это никакие не активисты. На мой взгляд, это чем-то схоже с тем, как власть сгоняет на бюджетные митинги.

– Мы наблюдаем разброд внутри системы, ослабление вертикали власти?

– Это логично. Потому что вертикаль держится, в том числе, на деньгах. Денег там крутится все меньше. Закрываются компании, урезают зарплаты бюджетникам. Денег меньше, война заходит в тупик. Совсем не желаемые результаты. Как мы знаем, элиты были готовы, чтобы Путин помирился с Трампом на каких-то условиях. Можно сказать, Путин не оправдал надежд гражданских элит. Поэтому начинается разброд и шатание. Никто не может прогнозировать, упадет ли вертикаль и когда, но признаки ослабления очевидно выходят наружу.

– Кто в России главный лоббист отключения мобильной связи и блокировки Телеграма?

– Это ФСБ, которая борется, в первую очередь, с протестной активностью, прежде всего, со скоординированной. Выступали представители власти, которые говорили, что мессенджер - это социальные связи. Их надо порвать для того, чтобы люди не смогли скоординироваться и выйти на улицу. То есть это ФСБ, которая противодействует оппозиции, информации. Есть версия, что Кириенко сильно противодействует Телеграму. Насколько я знаю, это не так. И не потому что Сергей Владимирович такой добрый человек, а просто потому, что ему предстоят выборы в Госдуму. Если уж отключать, то после выборов в Госдуму. Но Кириенко человек хитрый. Так как он эту битву очевидно проиграл, он будет себя показывать сторонником блокировки.

– Насколько ликвидация лидеров Ирана, которых не спасли их бункеры, влияет на принятие решений в Кремле?

– Иранский опыт сильно повлиял в том, что помогло подавить протесты в Иране. Силовикам проще сказать, что протесты в Иране закончились, потому что там заблокировали интернет. Им хочется и в России найти такую волшебную пилюлю. Но существует и точка зрения, что в Кремле опасаются дальнобойных украинских ракет - то есть в Москве разворачиваются системы РЭБ.

– Есть ли точка, после которой даже лояльное большинство начнет роптать?

– Будет зависеть от того, как наладят работу "белых списков". Потому что пока, как мы понимаем из отзывов людей в соцсетях, "белые списки" толком не работают. Люди не могут вовремя оплатить ЖКХ, налоги, тарифы, перевести деньги, вызвать такси, заказать доставку. Но это больших городов и богатого слоя населения касается. Если вот этот бытовой онлайн-сегмент удастся "починить", то люди еще какое-то время будут терпеть. Но даже если это не удастся сделать, то все равно вряд ли только цифровые ограничения послужат причиной бунта. Но если сложности, вызванные цифровыми ограничениями, будут накладываться на задержки зарплат, сокращения на работе, проблемы в частном бизнесе, на дальнейший рост цен и другие подобные социальные факторы - предпосылки для роста протестных настроений могут появиться.