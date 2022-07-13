Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Эмбарго на российский газ не войдет в новый пакет санкций Евросоюза

Запрет на импорт российского газа не войдет в седьмой пакет санкций Евросоюза, заявил Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как "необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции". Он подчеркнул, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа.

Как рассказал Фиала, в новый пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России. Также планируется расширить персональные санкции и список продукции двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен.

Премьер-министр отметил, что седьмой пакет санкций будет представлен в ближайшее время.

  • С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG