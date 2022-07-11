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Суд приостановил запрет на транзит казахстанской нефти

Добыча нефти в Тенгизе, Казахстан

Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил ранее введённый месячный запрет на экспорт нефти из Казахстана в Каспийском трубопроводном консорциуме, сообщает "Интерфакс". Взамен компания должна будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

Решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске было вынесено Приморским районным судом Новороссийска 6 июля. В решении суда говорилось, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором. Консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.

Через морской терминал в Новороссийске проходит до 80% всей сырой нефти, добываемой в Кахастане. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно поставляет партнерам до 51,2 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.

Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС, а решение новороссийского суда сочли политически мотивированным.

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