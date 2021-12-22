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Эмир Дубая выплатит экс-супруге крупнейшую в истории компенсацию

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн супругом шейхом Мохаммедом на королевских скачках в Аскоте, 2018 год

Эмир Дубая и премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед аль-Мактум должен выплатить своей бывшей супруге принцессе Хайе бинт аль-Хусейн 554 миллиона фунтов стерлингов (734 миллиона долларов). Такое решение принял суд в Лондоне. СМИ называют сумму – крупнейшей компенсацией в истории.

В заявлении шейха говорится, что он всегда заботился об обеспечении своих детей. Адвокаты принцессы от комментариев отказались, пишет Al Jazeera.

Принцессе Хайе 47 лет. Она единокровная сестра короля Иордании. В 2004 году она вышла замуж за Мохаммеда и стала шестой женой. Эмиру 72 года. В браке родились двое детей – девочка и мальчик. В 2019 году принцесса сбежала с ними в Великобританию. Тогда же стало известно о связи Хайи с женатым телохранителем-британцем. СМИ писали, что принцесса заплатила около семи миллионов фунтов стерлингов сотрудникам своей охраны, чтобы удержать роман в тайне, но информацию утаить не удалось.

Шейх подал в суд с требованием возвращения детей в Дубай.

Принцесса не добивалась от экс-супруга денег на содержание, но требовала оплатить расходы на детей, пожизненную охрану и компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ. Сумма требований оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.

Предыдущий рекорд выплат по решению британского суда в бракоразводном процессе принадлежал российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Он должен был выплатить своей жене 450 миллионов фунтов.

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