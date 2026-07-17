Энди Бёрнем возглавил лейбористов и станет премьером Британии

Лидером правящей Лейбористской партии Великобритании стал Энди Бёрнем. В понедельник, 20 июля, он сменит Кира Стармера на посту премьер-министра.

Об этом было объявлено на конференции лейбористов 17 июля. Бёрнем, как и ожидалось, оказался практически единственным кандидатом на пост лидера партии после отставки Стармера в прошлом месяце. Как было объявлено, он заручился поддержкой 379 депутатов, никто другой не набрал достаточного числа номинаций, чтобы бросить вызов Бёрнему на выборах лидера партии. Таким образом, бывший мэр Манчестера был объявлен новым лидером лейбористов.

Энди Бёрнем, в прошлом депутат и член кабинета, долгое время оставался вне Палаты общин, будучи мэром Манчестера. После резкого падения популярности Стармера и поражения лейбористов на местных выборах в этом году многие лейбористы стали рассматривать Бёрнема как потенциального кандидата на пост премьера. Для этого ему необходимо было избраться в Палату общин, что он и сделал, победив на выборах в июне кандидата от оппозиционной Партии реформ. Спустя несколько дней Стармер подал в отставку, открыв путь для того, чтобы Бёрнем стал его преемником.

В своём выступлении будущий премьер, который считается представителем более левого крыла партии, чем Стармер, сказал, что хочет положить конец внутрифракционной борьбе и назначит в свой кабинет представителей всех фракций лейбористов. Он отметил, что ключевой задачей его кабинета будет всё большая децентрализация и перенос полномочий на местный уровень. Новый кабинет, как ожидается, продолжит линию правительства Стармера по вопросу поддержки Украины.