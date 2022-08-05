"Энергоатом" сообщил об обстреле в районе Запорожской АЭС

Российские войска нанесли несколько ударов рядом с промышленной площадкой Запорожской атомной электростанции, говорится в телеграм-канале компании "Энергоатом". Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", – уточнили в "Энергоатоме".

Позднее компания сообщила, что в результате обстрела пострадала электрическая подстанция "Луч" – шесть из семи микрорайонов остались без света. Кроме того, прекратила работу водозаборная станция.

Агентство ТАСС со ссылкой на представителей назначенной Россией администрации Запорожской области сообщило, что ВСУ обстреляли территорию АЭС, в результате возник пожар, оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Специалистам МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье, чтобы провести на АЭС необходимый ремонт "для предотвращения ядерной аварии" и гарантировать, что "ядерные материалы в безопасности". Гросси добавил, что для этого его команде нужна защита, и призвал Россию и Украину к "срочному сотрудничеству".