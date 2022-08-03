Глава МАГАТЭ выразил опасения за состояние Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе атомной электростанции. Она находится на занятой российскими войсками территории Украины. Гросси попросил Россию и Украину обеспечить экспертам безопасное посещение станции. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Специалистам МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье, чтобы провести на АЭС необходимый ремонт "для предотвращения ядерной аварии" и гарантировать, что "ядерные материалы в безопасности". Гросси добавил, что для этого ему и его команде нужна защита, и призвал Россию и Украину к "срочному сотрудничеству".

"Как международный государственный служащий, как глава международной организации я умоляю обе стороны позволить выполнение этой миссии", – сказал Гросси. Также он выразил уверенность, что МАГАТЭ своим присутствием на Запорожской АЭС станет сдерживающим фактором "для любых актов насилия против этой атомной электростанции".

Гросси напомнил об ударах по Запорожской АЭС, в которых Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в начале войны. Глава МАГАТЭ добавил, что цепочка поставок оборудования и запасных частей была прервана, поэтому в агентстве не уверены, что сейчас АЭС получает всё необходимое.

Кроме того, по мнению Гросси, сложилась "парадоксальная ситуация": АЭС контролируется Россией, но ядерными операциями продолжает руководить её украинский персонал. У МАГАТЭ есть контакты с работниками АЭС, но они "несовершенны" и "неоднородны", сказал Гросси.