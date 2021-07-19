Энтони Блинкен и Виктория Нуланд встретились со Светланой Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Вашингтоне, призвала Соединенные Штаты оказать дополнительную помощь продемократическому движению Беларуси, сообщает "Голос Америки".

Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, жестко подавил прошлогодние уличные протесты, начавшиеся в связи с президентскими выборами, которые, по словам оппозиции, были фальсифицированы в его пользу.

Тихановская баллотировалась на прошлогодних президентских выборах в Беларуси вместо своего мужа, видеоблогера Сергея Тихановского. С мая 2020 года находится в тюрьме по обвинению в нарушении общественного порядка. После выборов Тихановская была вынуждена бежать в Литву.

В понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки кратко остановилась на визите Тихановской в Вашингтон. Псаки сообщила, что Тихановская будет встречаться с официальными лицами из Белого дома, но не с президентом.

Позднее в понедельник со Светланой Тихановской встретились госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

В ходе встречи Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, Youtube-проектов, Telegram-каналов, журналистских расследований, а также расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям. Кроме того, Тихановская попросила США увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.