Путин решил "обелорусить" Россию?

После встречи в Санкт-Петербурге 13 июля Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 июня в Беларуси начались массовые обыски у правозащитников, сотрудников неправительственных организаций, в офисах оппозиционных партий, многих СМИ. Задержаны более десятка человек. Лукашенко 15 июля подписал законы, разрешающие использовать армию против демонстрантов и блокировать Интернет. 16 июля появился проект новой Конституции Беларуси. С утра пятницы проходят обыски у журналистов польского спутникового телеканала "Белсат" и Белорусской службы Радио Свобода.

В России 15 июля известное своими разоблачениями коррупции издание "Проект", объявлено Генпрокуратурой нежелательной организацией. Редактора издания Романа Баданина, и троих сотрудников объявили иностранными агентами. Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом "Институт права и публичной политики», где работают видные правоведы.

Новые репрессии в "братских" диктатурах обсудят журналист и политик Игорь Яковенко, экономист Дмитрий Болкунец, белорусский политик Анатолий Лебедько.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 17 июля в 19-05.