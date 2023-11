Энтузиаст на все руки. Артемий Троицкий – об Олеге Грабко

"Бомба-Питер" просуществовало без малого 30 лет и в прошлом году влилось в компанию Balt Music, не прекращая деятельности. Основатель и бессменный шеф – Олег Грабко, в допредпринимательском прошлом участник рок-группы "Ваганты".



История предприятия вкратце такова. В 1992 году Грабко открыл на окраине Петербурга рок-магазин. На дворе царило поголовное пиратство, но здесь принципиально старались торговать только легальными импортными пластинками – так возникла система дистрибуции. Следующий логичный этап – собственный лейбл, который получил название Manchester Files, в честь улицы Манчестерской, на которой располагался. В числе первых релизов – альбомы Башлачёва, Янки Дягилевой, "Гражданской обороны". Бренд "Бомба-Питер" был запущен в 1994 году, и примерно тогда же началось стремительное расширение репертуара: следом за подпольным роком в каталог фирмы начала поступать классическая музыка (в том числе из архивов ленинградской "Мелодии"), бардовская песня, фольклор, джаз и даже советская эстрада. Единственным критерием отбора, надо полагать, было высокое качество музыкального материала. Строго говоря, не только в России, но и во всём мире (!) я не припоминаю "независимую" фирму грамзаписи с настолько всеобъемлющим жанровым форматом.



Лейбл получал массу демозаписей разного уровня, и Олег Грабко нашёл им правильное применение: с 2000 года начали регулярно выходить сборники "Охота", представлявшие известных, малоизвестных и совсем неизвестных музыкантов со всей России и бывшего СССР. Я, в числе многих других профессионалов, тоже с интересом их прослушивал и иногда использовал в радиопрограммах. В этом году увидел свет юбилейный, сотый (!) выпуск "Охота-100". Он необычный: во-первых, двойной; во-вторых, имеет подзаголовок "Мир vs Война". Один диск "мирных" песен во главе с треком ДДТ "Где я?" и второй – новые и старые записи антивоенной направленности. Я выбрал две из них. "Обочины" – песня белорусского проекта Naka Анастасии Шпаковской; вышла на альбоме "Довольна" (2013). Где живёт сейчас певица – в Польше? в Литве? – не знаю… Вторая песня особенно актуальна, называется "Последний поезд в Нюрнберг", и исполнила её известная питерская группа "Электропартизаны" во главе с бывшим гитаристом ДДТ и лидером пацифистского рок-движения "АнтиАрмия" Вадимом Курылёвым.



Имеется на сотой "Охоте" и отличная историческая песня "Выстрел Каракозовa" палехской группы "Сейф". Новый альбом Николая Ковалёва и его товарищей "Во внутренней эмиграции" Олег Грабко выпустил уже под лейблом Balt Music. Содержание злободневное, соответствует названию; музыка – изысканный пост-new wave; великолепный вокал. Кстати, Николай Ковалёв только что выиграл конкурс имени Андрея Петрова, блестяще спев его песню из кинофильма "Человек-амфибия". Но на альбоме этого трека нет, а выбрал я собственное сочинение "Сейфа" "Мы сегодня будем вместе".



Наряду с поиском свежих талантов, переиздание аудиоархивов разных сроков давности – одно из основных и постоянных направлений работы Олега Грабко и его команды. Среди недавних выпусков – альбом Марины Капуро и группы "Яблоко", сборник хитов Михаила Боярского, музыка Баха в исполнении джазового трубача В. Гайворонского, коллекции романса в исполнении Олега Погудина и ещё много всего. В том числе реставрированная запись дебютного (и, возможно, лучшего) альбома "Непсих" (2001) группы "Торба-на-Круче" (п/у Максима Иванова) из города Кирова.



И, под конец очерка о подвижнической деятельности Олега Грабко, недавний, очень неожиданный и лично для меня важный релиз: "Табаковбэнд" "Башлачёв. Электричество". Трио из Петербурга, поёт и играет на бас-гитаре Андрей Табаков. Весь репертуар состоит из более или менее великих и гениальных песен Александра Башлачёва, аранжированных в электрическом роке. Не первая попытка (имеется по крайней мере один альбом-трибьют СашБаша в исполнении "всех звёзд"), но чтобы сразу одним махом 19 песен… Есть версии более и менее удачные; за башлачёвские opus magnum’ы вроде "Вечного поста" и "Ванюши" я бы вообще не брался. Но всё равно трогательно. Я выбрал раннюю, сугубо молодёжную песенку "Влажный блеск наших глаз", которую с полным на то основанием можно считать самым сексуально-эротическим произведением в анналах русского рока.



Плейлист 302-го выпуска "Музыки на Свободе"

1. Unknown Mortal Orchestra (New Zealand/USA). Nadja, LP V (Jagjaguwar)



2. Rickie Lee Jones (USA). Just in time, LP PIECES OF TREASURE (Modern Recordings)



3. The Damned (UK). The Invisible Man, LP DARKADELIC (EarMusic)



4. NAKA (Belarus). "Обочины", LP "ОХОТА – 100: МИР VS ВОЙНА" ("Бомба-Питер")



5. "Электропартизаны" (РФ). "Последний поезд на Нюрнберг", LP IBID



6. "Сейф" (РФ). "Мы сегодня будем вместе", LP "ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ" (Balt Music)



7. "Торба-на-Круче" (РФ). "Собака", LP "НЕПСИХ" ("Бомба-Питер")



8. "ТабаковБэнд" (РФ). "Влажный блеск наших глаз", LP "БАШЛАЧЁВ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО" (VAL)



9. Kelly Lee Owens (UK). One, LP LP.8 (Smalltown Supersound)



10. DJ Tudo ft Jose Tobias (Brazil). No rio da curima, LP MUNDO MELHOR, VOLUME 1 (Mundo Melhor)



11. Projeto Cru (Brazil). Mundo embolado, LP IBID



12. Parquet Courts (USA). Black Widow spider, LP SYMPATHY FOR LIFE (Rough Trade)



13. Belbury Poly (UK). Copse, LP THE GONE AWAY (Ghost Box)