В начале славных психо-дел. Артемий Троицкий изучает 1966 год

Хедлайнеры 301-го выпуска радиопрограммы и подкаста "Музыка на Свободе" – протопсиходелические британские группы 1960-х годов.
Если бы проводили среди экспертов, меломанов и музыкантов опрос на тему "Какой год был самым плодотворным в истории рок-музыки?", то лауреат наверняка бы находился в интервале 1966–1969. Результат предсказать не берусь, но я сам бы, наверное, голосовал за 1966-й. The Beatles ещё выступают живьём и выпускают потрясающий альбом Revolver; Mamas & Papas записывают гениальную California Dreamin’; дебютируют Джими Хендрикс, Капитан Бифхарт, Фрэнк Заппа и Cream… Да и вообще, это поворотный год для рока, год, из которого вышла вся лучшая музыка последующего винтажного десятилетия – психоделия, арт-рок, хард-рок, прог-рок и прочее. Этой музыке на заре посвящён отличный бокс-сет A Slight Disturbance in My Mind: The British proto-psychedelic sounds of 1966. Приобщиться к нему – чистое археологическое наслаждение!
В аудиоархиве представлено около сотни артистов и групп; начнём с одного из самых известных. Марк Болан! Да, будущая суперзвезда глэм-рока T.Rex (а до того психо-фолка Tyrannosaurus Rex) дебютировала осенью 1966 года. На сборнике впервые обнародована первая демозапись Болана, ещё без всяких групп, – песенка Hippie Gumbo. Надо ли напоминать, что вся психоделическая рок-революция началась именно как саундтрек движения хиппи? Поёт Марк очень забавно и выразительно – будто и в самом деле хлебнул грибного супчика.
Следующая группа – совершенно неизвестная и с необычной судьбой. Называется The Misunderstood ("Непонятые") и происходит из Калифорнии. Там квартет заприметил и полюбил великий Джон Пил – главный британский радио-DJ – и импортировал их в Лондон. Там, с подачи влиятельного друга, они приняли участие в нескольких ТВ- и радиопрограммах, записали в студии демопесни и разослали их по рекорд-лейблам, но – увы! – всё безрезультатно. Пришлось вернуться в Америку и там сгинуть без следа. А жаль – песня I Unseen ("Я незамеченный") очень неплоха. Но не заметили.
Про группу The Artwoods я до сих пор только читал в рок-энциклопедиях как о коллективе, в котором дебютировал будущий основатель и клавишник знаменитых Deep Purple Джон Лорд. В 1966 году у квинтета вокалиста Арта Вуда (отсюда название) вышел единственный альбом (Art Gallery) и сингл I Feel Good, на обратной стороне которого имелась очень забавная песенка "Кулинарная книга Молли Андерсон". Это даже не песня, а миниатюрный музыкальный юмористический радиоспектакль, вызывающий в памяти абсурдистскую сатиру Bonzo Dog Band (были у нас в героях программы). Заинтригованный, я послушал в сети и альбом, но он оказался стандартным брит-блюзовым в духе Animals.
Deep Feeling – ещё одна наглухо забытая группа из 1966 года, ставшая питомником целой стаи известных музыкантов. Джим Капальди позже прославился в Traffic Стива Уинвуда; барабанщик Поли Палмер – в Blossom Toes, а затем в Family; гитарист Лютер Гровенор – в Spooky Tooth. Что до "Глубокого чувства", то оно жило очень недолго и сошло на нет ещё до первого релиза. О чём, опять же, можно пожалеть, поскольку записанная в октябре 1966-го песня “Развалина” очень хороша.
Эксцентрик, шоумен и великолепный вокалист Артур Браун – один из моих любимцев на все времена. Он ошарашил рок-мир песней "Огонь" и альбомом "Безумный Мир Артура Брауна" летом 1968 года, но, оказывается, незаметный дебют артиста состоялся за два года до того. Молодой Браун учился во Франции, познакомился там с местной группой The Sharks и записал с ней в июле 1966-го пару песен для художественного фильма известного режиссёра Роже Вадима La Cureé. Песни вышли на французском лейбле Barclay и до Британии не дошли. Но голос, надо сказать, уже вполне узнаваемый!
И в заключение – странная и удивительная находка. Манчестерцы The Hollies – одна из самых популярных английских биг-битовых групп, конкуренты Beatles. В декабре 1966-го у них вышел пятый альбом под названием For Сertain Вecause. На этом альбоме есть песня под названием "Клоун". Она начинается с циркового марша – точно так же, как песня "Арлекинo" Аллы Пугачёвой. И далее вокалист Hollies – Грэм Нэш – ни много ни мало поёт нечто, абсолютно точно по содержанию совпадающее с песней, известной всем русским людям! Про "слёз моих не видно никому" и тому подобное. О плагиате Пугачёвой и Бориса Баркаса, автора русского текста, речи идти не может, поскольку песня болгарская – Эмила Димитрова. И премьера её состоялась, оказывается, ещё в 1964 году! Так что два варианта: или прославленные англичане позаимствовали идею (мелодия совершенно иная) у болгарских братушек, или просто авторские векторы замечательным образом совпали…
Плейлист 301-го выпуска "Музыки на Свободе"
1. The National (USA). Tropic Morning News, LP FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN (4AD)
2. Anna Setton (Brazil). Amor e Sal, LP O FUTURO E MAIS BONITO (Galileo)
3. King Automatic (France). Les Dalton, LP LORRAINE EXOTICA (Voodoo Rhythm)
4. Lola’s Dice (Venezuela/Holland). Sacudete, LP AHORA! THE LATIN SOUND OF NOW (Bongo Joe)
5. Acid Coco (Colombia/Switzerland). Seguimos Sonriendo, LP Ibid
6. Marc Bolan (UK). Hippy Gumbo, LP A SLIGHT DISTURBANCE IN MY MIND: THE BRITISH PROTO-PSYCHEDELIC SOUNDS OF 1966 (Grapefruit)
7. The Misunderstood (USA/UK). I Unseen, LP IBID
8. The Artwoods (UK). Molly Anderson’s Cookery Book, LP IBID
9. Deep Feeling (UK). The Ruin, LP IBID
10. Arthur Brown (UK/France). Don’t Tell Me, LP IBID
11. The Hollies (UK). Clown, LP IBID
12. Solju (Finland). Oassi Mus, LP UVJAMUOHTA (Bafe’s Factory)
13. Endless Boogie (USA). Disposable Thumbs, LP ADMONITIONS (No Quarter)
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