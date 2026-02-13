"Эпоха конфронтации". Что может принести визит Марко Рубио в Европу

Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Германию, где возглавит американскую делегацию на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности . Она проходит 13-15 февраля. Затем Рубио отправится в Словакию и Венгрию.

Перед отлетом в Германию Марко Рубио заявил, что мир переживает "переломный моменте". "Мир меняется очень быстро прямо на наших глазах. Старый мир ушел – честно говоря, это мир, в котором я вырос, – мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, как она выглядит и какова будет наша роль", – сказал Рубио.

Он сообщил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля, когда Зеленский прибудет в Мюнхен, хотя "не уверен на 100 процентов", что встреча состоится.

Поездка Рубио происходит в ситуации, когда Вашингтон и его европейские союзники сталкиваются с углубляющимся взаимным недоверием в вопросах безопасности, торговли и расходятся во взглядах на будущее трансатлантического альянса. Напряженность, как ожидается, будет доминировать и в дискуссиях в Мюнхене.

Одной из главных тем обсуждения на конференции станет война России против Украины, которая вскоре вступит в свой пятый год, а также напряженность вокруг Ирана . После участия в Мюнхенской конференции Рубио посетит Братиславу и Будапешт, что подчеркивает внимание администрации США к Центральной Европе в период стратегической неопределенности.

По данным Госдепартамента, в Словакии госсекретарь встретится с руководителями страны для продвижения регионального сотрудничества в области безопасности и проектов в сфере атомной энергетики. В Венгрии основное внимание будет уделено двусторонним отношениям и мирным усилиям, направленным на урегулирование глобальных конфликтов, в том числе войны в Украине. Характерно, что правительства обеих стран во главе с Робертом Фицо и Виктором Орбаном считаются наиболее прокремлевски настроенными и критичными по отношению к Украине среди всех стран Европейского союза.

Центральным событием поездки Рубио может стать его запланированное выступление в Мюнхене 14 февраля. Его ожидают с нетерпением и некоторыми опасениями, учитывая, что на прошлогодней конференции речь вице-президента США Джея Ди Вэнса вызвала большой резонанс. Высказывания Вэнса, в которых он обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и неспособности справиться с миграцией, оставили в Брюсселе и других европейских столицах ощущение тревоги.

Эта тревога отражена в ежегодном отчете Мюнхенской конференции по безопасности, подготовленном организаторами форума и опубликованном на этой неделе. В нем содержится предупреждение: Европа стоит перед лицом "длительной эпохи конфронтации", вызванной агрессией России против Украины.

Трансатлантическая напряженность

В отчете утверждается, что в настоящее время наибольшая угроза либеральному международному порядку может исходить "изнутри". При этом в качестве примера описывается "тектонический сдвиг" в представлениях США о союзах с другими странами.

Называя президента США Дональда Трампа "самым влиятельным из тех, кто разрушает существующие правила и институты", авторы отчета прогнозируют, что "транзакционные сделки вполне могут заменить принципиальное сотрудничество... а регионы могут оказаться под контролем великих держав, а не под управлением международных правил и норм".

Транзакционные сделки вполне могут заменить принципиальное сотрудничество

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер решительно отверг эту оценку "внутренней угрозы", заявив, что Вашингтон стремится не разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, а достичь нового баланса в его рамках. Выступая перед журналистами 9 февраля, Уитакер отверг мнение о том, что Соединенные Штаты отходят от своих давних альянсов.

"Мы пытаемся укрепить НАТО", – сказал он, утверждая, что давление Вашингтона на европейских союзников с целью увеличения их расходов на оборону связано с желанием лучше использовать потенциал Европы в этой области, а не с отказом США от обязательств перед союзниками.

В отношении торговли посол представил позицию Вашингтона как ответ на то, что он назвал несправедливым дисбалансом в этой сфере. Что касается Гренландии, которую, по словам Трампа, США хотят взять под свой контроль, Уитакер охарактеризовал американские интересы в этом регионе как проблему безопасности, связанную с активностью России и Китая в Арктике. При этом посол дистанцировался от более резкой риторики президента по этому вопросу.

Это различие – между перебалансировкой и отступлением – стало центральным в интерпретации текущей ситуации многими опытными дипломатами. "Государственный секретарь Рубио и вице-президент Вэнс по-разному доносят свои послания и имеют разные личные стили. Но я думаю, что в вопросах политики они на 100 процентов согласны, – сказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода Александр Грей, который работал в Совете национальной безопасности (СНБ) во время первого срока Трампа в Белом доме. – Я думаю, что послание будет похоже на Стратегию национальной безопасности США: четкое изложение наших интересов и их совпадения с интересами Европы, но с откровенным указанием на области, вызывающие озабоченность".

"Размахивание руками"

Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который работал в семи американских администрациях, недавно вернулся из поездки в Бухарест, Варшаву и Прагу. В интервью РСЕ/РС Фрид заявил, что, хотя озабоченность союзников понятна, "размахивание руками" со стороны европейцев рискует завести их в стратегический тупик.

"Я понимаю [их] озабоченность, но нельзя сдаваться и просто отступать в ужасе", – сказал Фрид. Вместо этого, по его мнению, путь вперед для Европы – не жаловаться, а "работать над проблемой". Дипломат указал на саммит НАТО в Гааге в июне прошлого года, где европейцы предложили формулу увеличения военных расходов, как на пример успеха, фактически дав Вашингтону "победу", к которой он стремился.

Нельзя сдаваться и просто отступать в ужасе

По его мнению, в основе нынешних трений лежит определение участия США в архитектуре трансатлантической безопасности. В то время как критики видят признаки окончательного ухода США из этой системы, Фрид утверждает, что между перебалансировкой и уходом существует "большая разница".

"Президенты США со времен Эйзенхауэра подталкивали Европу к тому, чтобы она делала больше для собственной обороны", – отметил Дэниел Фрид, сославшись на бывшего министра обороны Роберта Гейтса как на видного сторонника этого подхода.

По словам американского дипломата, целью Вашингтона давно было укрепление трансатлантических отношений на основе более широких возможностей Европы и, как следствие, ее большего влияния на вопросы региональной и глобальной безопасности.

Александр Грей указывает на иные аспекты нынешней ситуации. "Соединенные Штаты больше не рассматривают Европу как основную арену геополитического взаимодействия. И причина этого проста. Россия – угасающая, безнадежно угасающая держава. Она не представляет серьезной угрозы для Соединенных Штатов, – считает Грей. – Я не думаю, что Европа понимает фундаментальные цивилизационные проблемы... Между американской консервативной политикой и основными европейскими политическими подходами существует значительное несоответствие".

Недовольные и обеспокоенные

Тема возможного "ухода" США из Европы стала в последний год, после возвращения Дональда Трампа на пост президента, одной из доминирующих в европейских – и отчасти американских – политических дискуссиях. Масла в огонь подлил спор вокруг Гренландии, а также резкие высказывания Трампа, по мнению многих европейских лидеров, незаслуженно принизившие вклад союзников США по НАТО в ходе многолетней операции в Афганистане.

Президент Франции Эммануэль Макрон, не раз вступавший в спор с Трампом, на днях разразился настоящей филиппикой в адрес Вашингтона. Макрон считает, что европейцам "нужно готовиться к новым проявлениям враждебности со стороны Соединённых Штатов". Макрон назвал администрацию президента Трампа "открыто выступающей против Европы" и стремящейся к "расчленению" ЕС.

Заявления Макрона во многом отражают состояние общественного мнения в Европе. Издание Politico приводит данные недавнего опроса YouGov об отношении жителей Старого Света к США. Большинство опрошенных в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании сейчас имеют неблагоприятное мнение об этой стране. Более 60% населения всех шести стран относятся к США негативно, в том числе 72% немцев и 84% датчан. Заметный рост негативного отношения произошел всего за последние три месяца, отмечает издание.

Американское общественное мнение разделено, однако в целом склоняется к умеренно изоляционистской позиции, которая отчасти перекликается с политикой нынешней администрации. По данным январского опроса Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (AP – NORC), лишь около 20% американцев (в том числе всего 10% избирателей Республиканской партии) хотели бы более активного вовлечения своей страны в глобальные кризисы и проблемы. Даже среди демократов и независимых около половины выступают за менее активную внешнюю политику – заметный рост по сравнению с прошлогодними показателями.

Трампу необходимо тщательно продумать подход к отношениям с европейскими лидерами

Некоторые аналитики, впрочем, предупреждают, что отношения с Европой имеют для Соединенных Штатов особое значение. "С началом второго года своего второго президентского срока Трампу необходимо тщательно продумать подход к отношениям с европейскими лидерами. Европа слишком важна для экономического благополучия и общей безопасности США, чтобы рассматривать ее просто как еще один регион, с которым США случайно взаимодействуют", – пишет ведущий специалист Центра Европы и Евразии Гудзоновского института Люк Коффи.

Новые фавориты США?

Со смешанными чувствами встретят в Брюсселе и некоторых западноевропейских столицах и предстоящие визиты Марко Рубио в Братиславу и Будапешт. Эти две страны (Венгрия – уже много лет, Словакия – с момента возвращения к власти в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо) постоянно конфликтуют с руководством Евросоюза, расходясь с ним во мнениях относительно ряда международных проблем, в первую очередь войны в Украине и отношений с Россией.

Вот недавнее высказывание венгерского премьера Виктора Орбана, касающееся его страны, ЕС и Украины:

"Сначала они забирают венгерские деньги для Украины. Затем они забирают молодых венгров в армию. Европейское командование, зарубежное развертывание, войска в Украине. Это недопустимо".

Градус этой риторики (во многом, кстати, не отражающей действительность) столь высок по простой причине: в апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы. На них правящая с 2010 года национал-консервативная партия Орбана – "Фидес" как никогда ранее близка к поражению. По данным опросов, лидирует оппозиционная партия "Тиса" во главе с бывшим соратником премьера Петером Мадьяром, который выступает с более проевропейских и проукраинских позиций.

Как бы то ни было, Орбан считается одним из европейских политиков, наиболее близких к Дональду Трампу, а его словацкий коллега недавно побывал с визитом в США, где его принял американский президент. Всё это, конечно, не означает, что Марко Рубио в ходе своего пребывания в двух центральноевропейских столицах непременно будет полностью солидарен со своими партнерами по переговорам. Однако внимание к его визитам в Европе, несомненно, будет большим.