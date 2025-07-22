Эпоха поводыря. Сергей Добрынин – об удобстве вместо свободы

Летом 1996 я оказался в Ванкувере в доме друзей моих родителей, в 15 лет это была моя первая самостоятельная большая – через половину земного шара из Петербурга – заграничная поездка. От новых впечатлений кружилась голова, но в ворохе ярких воспоминаний одно выделяется особо: на компьютере хозяев дома я впервые увидел интернет-браузер. Я сижу на стуле перед серым экраном, это окошко Netscape'а, и решительно не понимаю, что делать дальше – ведь я не знаю адреса ни одного сайта. Мне подсказывают: в закладках есть каталог ссылок Yahoo и поисковик AltaVista. В строке поиска можно написать любое слово – и поисковая машина выдаст ссылки на сайты, как-то с ним связанные. Несколько таких слов сразу пришли мне в голову..

За прошедшие почти 30 лет поиск в интернете прошел, вероятно, почти полный жизненный цикл – от наивного младенчества до превращения в прах. В последние полтора года вышли десятки статей с констатацией неудобного факта, – интернет-поиск, такой, каким мы его знаем, – умирает. Поисковый трафик Google – то есть число пользователей, которые переходят на сайты по ссылке из поисковой выдачи – стремительно падает по всем типам запросов; а внедрением "Гуглом", главным мировым поисковиком, функции "AI Overview", которая с помощью большой языковой модели Gemini пытается ответить на запрос пользователя еще до того, как он успел заглянуть в поисковую выдачу – одновременно признание окончания эпохи и ускорение наступления следующей.

Те, кто много пользуется поисковиками, не могли не заметить, что конец, назовем это так, эпохи свободного поиска, определило не только развитие искусственного интеллекта. Честно говоря, уже много лет, "Гугл" убивает жадность: ключевые слова стали товаром, и продираться через десятки нерелевантных запросу, но оплаченных кем-то ссылок уже давно становится все сложнее. С 2021 году "Гугл" последовательно лишает смысла поиск по изображениям – машина почти перестала обращать внимание на детали, и выдает не что-то, связанное с исходной картинкой, а нечто, в целом похожее на изображенный на ней предмет, как правило, еще и имеющееся в онлайн продаже.

Железный мозг будет самостоятельно решать, какую часть истории нам показывать, а о какой забыть за ненадобностью

Я – журналист-расследователь, и интернет-поиск – мой главный рабочий инструмент. Не слитые базы данных, не хитрые приложения, определяющие, как падают тени в определенном месте земного шара в определенное время (а такое есть), а обычное гугление эффективнее всего помогает раскрывать шпионские секреты, коррупционные схемы и военные преступления. Конечно, моими инструментами неумолимый прогресс легко поступится. Мало кому в обычной жизни нужно что-то из "длинного хвоста" поисковой выдачи – всего того полузабытого и полуслучайного, что можно найти на какой-нибудь пятнадцатой странице "Гугла". Но дело, мне кажется, не только в моем удобстве.

Все что мы знаем о далеком прошлом – мы знаем благодаря источникам, записям усердных монахов, папирусным свиткам, иероглифам на древних храмах, и историкам, которые собирали, систематизировали и обобщали данные источников, предшествовавшим им самим. И это знание – кривое и расколотое зеркало, точнее – набор осколков, неверно и избирательно отражающих реальное прошлое. Эпоха свободного поиска в первый, а может быть и в последний раз в истории человечества, позволила сохранить невероятно подробный и достаточно точный слепок реальности – в виде бесчисленных сайтов, аккаунтов в социальных сетях, научных статей, стихов, патентов, таблиц, баз данных, снимков и видео. Однажды, расследуя знаменитую аферу с красной ртутью, дело самого начала 1990-х годов, мы смогли найти фотографию одного из главных героев только потому, что она была выложена на сайте, посвященном небольшому студенческому стройотряду – он до сих пор болтается на одном из бесплатных хостингов.

Сейчас мало кто сомневается, что искусственный интеллект, стремительно завоевывающий у поисковых машин внимание пользователей, очень скоро заменит их окончательно. Приветливый и такой услужливый на вид железный мозг будет самостоятельно решать, какую часть истории нам показывать, а о какой забыть за ненадобностью – и, вероятно, навсегда отрежет длинный хвост, выбросив в помои большую часть нашей коллективной памяти, настоящего слепка реальности.

Но это только половина беды. Все эти данные, которые тридцать лет щедро загружались в интернет, оказывались в сети в большинстве случаев только потому, что их кто-то мог там найти. Без поиска мы потеряем доступ к слепку прошлого и перестанем создавать слепок настоящего.

На смену эпохи свободного поиска приходит, назовем это так, эпоха поводыря. Нас возьмут за руку и поведут по чудесному Луна-парку, в котором все просто и понятно, решено за тебя, логично и не вызывает лишнего стресса. Этот радужный инфопузырь у каждого будет свой, и выбраться за его пределы будет почти невозможно. Удобство в обмен на свободу.

На это можно возразить, что интернет хоронили уже много раз – то после появления соцсетей, то после распространения смартфонов. Переживет он, приспособившись, и искусственный интеллект. Взаимодействие с информацией станет еще проще. Но мне жаль расставаться со сложностью.





Сергей Добрынин – журналист Радио Свобода

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