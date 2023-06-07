Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию разрушения ГЭС

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров предложил президентам России и Украины создать комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

По словам Эрдогана, к расследованию должны присоединиться эксперты воюющих сторон, а также представители ООН и международного сообщества.

Президент Турции отметил, что Анкара готова сделать всё возможное для проведения расследования. Эрдоган обратил внимание на роль своей страны в переговорах по зерновой сделке, когда Москва и Киев не общаются друг с другом напрямую, а действуют при участии международных посредников. Такой же метод Эрдоган предложил применить и при создании комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции написал в телеграме, что передал Эрдогану список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Разрушение ГЭС Зеленский назвал российским терактом.

Кремль заявил, что Путин возложил ответственность за случившееся на Украину и назвал разрушение "варварской акцией". Это был первый комментарий Путина о прорыве дамбы в Херсонской области.

Об ответах Зеленского и Путина на предложение Эрдогана о создании комиссии не сообщается.

Страны Евросоюза заявили, что направят Украине помощь для ликвидации последствий разрушения станции и поддержки жителей. Германия предложила пять тысяч фильтров для воды и несколько десятков генераторов, Австрия – 20 контейнеров для воды и 10 насосов для грязевых вод. Литва и Германия готовы отправить оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.

Вместе с тем президент Украины в разговоре с изданием Bild отметил, что международные организации, включая Красный Крест, пока не ответили Киеву на запросы о помощи.