Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию разрушения ГЭС

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров предложил президентам России и Украины создать комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
По словам Эрдогана, к расследованию должны присоединиться эксперты воюющих сторон, а также представители ООН и международного сообщества.
Президент Турции отметил, что Анкара готова сделать всё возможное для проведения расследования. Эрдоган обратил внимание на роль своей страны в переговорах по зерновой сделке, когда Москва и Киев не общаются друг с другом напрямую, а действуют при участии международных посредников. Такой же метод Эрдоган предложил применить и при создании комиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции написал в телеграме, что передал Эрдогану список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Разрушение ГЭС Зеленский назвал российским терактом.
Кремль заявил, что Путин возложил ответственность за случившееся на Украину и назвал разрушение "варварской акцией". Это был первый комментарий Путина о прорыве дамбы в Херсонской области.
Об ответах Зеленского и Путина на предложение Эрдогана о создании комиссии не сообщается.
Страны Евросоюза заявили, что направят Украине помощь для ликвидации последствий разрушения станции и поддержки жителей. Германия предложила пять тысяч фильтров для воды и несколько десятков генераторов, Австрия – 20 контейнеров для воды и 10 насосов для грязевых вод. Литва и Германия готовы отправить оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.
Вместе с тем президент Украины в разговоре с изданием Bild отметил, что международные организации, включая Красный Крест, пока не ответили Киеву на запросы о помощи.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии, плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.
- На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трёх тысяч домов в 15 населённых пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.
- Местные жители сообщают, что более 650 домов оказались заблокированы на крышах зданий. Волонтёры рассказывают, что вынуждены сами покупать лодки для вывоза людей. Некоторые добровольцы, помогающие с эвакуацией, рассказывают, что местные власти помощи не оказывают не пропускают лодки. Есть сообщения о том, что тем, кто смог выбраться из зоны затопления, российские военные не разрешают покинуть город, отмечает "Вёрстка".
- Назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что их затопленных районов эвакуировано более четырёх тысяч человек. По словам чиновника, в регионе свободны около 50 пунктов временного размещения на три тысячи мест.
- По данным украинских властей, в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. Затоплены почти две тысячи домов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек.
- Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет. Семь человек считаются пропавшими без вести.
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