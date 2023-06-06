В Херсонской области идёт эвакуация после подрыва плотины Каховской ГЭС

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения, сообщил он.

По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой - причиной прорыва стали предыдущие повреждения.

Оперативное командование группировки украинских войск "Юг" на своей странице в фейсбуке обвинило в подрыве Каховской ГЭС российских военных. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва - попытка сорвать украинское контрнаступление.

Российские военные блогеры, в свою очередь, винят в разрушении ГЭС украинскую армию. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов. Под угрозой затопления находятся 80 населённых пунктов.

Назначенный Россией глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев изначально утверждал, что "всё тихо и спокойно", однако потом сообщил, что в результате "ночных ударов" со стороны Украины разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. На левом, занятом российскими военными, берегу Днепра в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка. Леонтьев утверждает, что эвакуация населения пока не требуется.

В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС расположена на территории частично контролируемой Россией Херсонской области Украины. На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Подрыв Каховской ГЭС создает риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, а также оставит аннексированный Россией Крым без воды.