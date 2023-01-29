Эрдоган: решение Турции о Финляндии и НАТО может шокировать Швецию

Президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на то, что Анкара может дать согласие на вступление в НАТО Финляндии, отказав в таком согласии Швеции. Отношения между Турцией и Швецией в последние недели серьёзно испортились - Анкара обвиняет Стокгольм в нежелании исполнять договорённости об условиях, на которых Турция в прошлом году согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО. Резкой критике в Турции подвергли также акции радикальных активистов с сожжением Корана в Швеции, хотя шведские власти от них и дистанцировались.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО одновременно, в мае прошлого года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Две соседние страны, долгое время бывшие нейтральными, договорились координировать свои усилия по вступлению в НАТО.

"При необходимости, мы дадим относительно Финляндии другой ответ, чем в отношении Швеции. Швеция будет шокирована, когда мы дадим такой ответ" - цитируют агентства выступление Эрдогана перед избирателями.

Говоря о перспективах вступления в НАТО Швеции, Эрдоган сделал акцент не на сожжении Корана, а на требовании к Стокгольму выдать несколько десятков курдских активистов, которых Турция подозревает в терроризме. "Если вы очень хотите вступить в НАТО, вы выдадите нам этих террористов", - сказал Эрдоган.

Швеция и Финляндия на саммите Североатлантического союза в Мадриде летом прошлого года подписали с Турцией соглашение о том, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы Анкара одобрила членство этих стран в НАТО. Обе страны, в частности, сняли эмбарго на поставки Турции оружия, Швеция одобрила поправки к конституции, позволяющие ужесточить антитеррористическое законодательство, а также экстрадировала нескольких подозреваемых. Суды в Швеции, однако, воспрепятствовали ряду экстрадиций, а шведская прокуратура отказалась возбуждать дело против курдских активистов, которые во время демонстрации повесили чучело Эрдогана. Это вызвало гневную реакцию Анкары. После акции с сожжением Корана же власти Турции заявили, что на данный момент переговоры со Швецией приостановлены.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее не исключил, что возможна ситуация, когда Швеции и Финляндии придётся вступать в НАТО не вместе, а по отдельности, подчеркнув, что выступает за одновременное принятие в союз обеих стран.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО, их вступление должны одобрить все 30 стран союза. 28 стран уже сделали это, согласие Венгрии ожидается в ближайшее время.