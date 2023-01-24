В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

Финляндии, возможно, придется пересмотреть продвижение заявки на членство в НАТО одновременно со Швецией, если заявка Швеции будет заблокирована на более длительный период времени. Об этом заявил порталу Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

В то же время он подчеркнул, что пока ещё слишком рано комментировать этот вопрос. "Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции" по-прежнему предполагает одновременное вступление в НАТО, отметил Хаависто.

В июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции. "Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", - подчеркнул Ниинистё.

Швеция и Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза.

В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.

Ещё весной Турция выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача турецким властям ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме.