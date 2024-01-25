Эрдоган утвердил решение одобрить вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг подписал принятый ранее парламентом страны документ, ратифицирующий вступление Швеции в НАТО.

Таким образом, Турция стала предпоследней из стран Североатлантического союза, одобрившей присоединение к нему Швеции. Последним государством, не ратифицировавшим вступление Швеции в НАТО, таким образом, остаётся Венгрия.

Швеция, долгое время бывшая нейтральной страной, подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией весной 2022 года, вскоре после после нападения России на Украину. Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех государств союза - до приёма Финляндии их было 30. Турция выдвинула ряд условий, которые, по мнению Анкары, Финляндия выполнила ещё в прошлом году - и стала членом НАТО. Швецией же в Турции долгое время были недовольны, обвиняя её в частности в предоставлении убежища курдским активистам, которых Турция считает террористами. В результате процесс ратификации затянулся. В июле 2023 года Эрдоган в конце концов согласился поддержать заявку Швеции после переговоров с генсеком НАТО.

Будапешт, в свою очередь, обвиняет Стокгольм в политике "очернения" Венгрии и регулярных замечаниях на тему отступления страны от норм правового государства. Кроме того, Венгрия поддерживает связи с Москвой, Швеция же принадлежит к числу наиболее активных критиков политики российских властей.

После сообщений о том, что парламент Турции одобрил заявку Швеции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для переговоров о вступлении Швеции в Североатлантический союз. Кристерссон, в свою очередь, предложил Орбану встретиться на будущей неделе в Брюсселе. При этом он не отказался и от приглашения посетить Будапешт "в удобное для обоих политиков время".

Спикер венгерского парламента заявил 25 января, что в срочном одобрении заявки Стокгольма на членство в НАТО необходимости нет. Дата рассмотрения документов о ратификации по-прежнему не определена.

Формально не вступив в НАТО, Швеция активно сотрудничает с Североатлантическим союзом, в частности участвуя в военных учениях под его эгидой. США в свою очередь заявляли о гарантиях безопасности страны "на период подачи и рассмотрения заявки" в НАТО.