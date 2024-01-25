Швеция предложила Орбану обсудить в Брюсселе судьбу своей заявки в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил главе правительства Венгрии Виктору Орбану встретиться на будущей неделе в Брюсселе, чтобы обсудить заявку заявку Стокгольма на выступление в НАТО и другие двусторонние вопросы. Об этом в четверг сообщили в шведском кабинете министров.

Кристерссон направил Орбану письмо, в котором также уведомил, что он принимает полученное ранее на этой неделе приглашение посетить Будапешт "в удобное для обоих политиков время".

Агентство Reuters напоминает, что 23 января Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт для переговоров о вступлении Швеции в Совероатлантический союз. Спикер венгерского парламента заявил 25 января, что в срочном одобрении заявки Стокгольма на членство в НАТО необходимости нет.

Во вторник на этой неделе заявку Швеции одобрил парламент Турции, и в ближайшие дни, как ожидается, турецкий президент Реджеп Эрдоган подпишет решение законодателей. Таким образом, из стран НАТО Венгрия останется единственный страной, не одобрившей шведскую заявку.

Турция и Венгрия поддерживают наиболее близкие контакты с Россией в сравнении с другими государствами-членами НАТО. Каждая из двух стран выдвинула Швеции собственные претензии. Анкара настаивала, чтобы Стокгольм выдал ей получивших убежище в Швеции активистов Курдской рабочей партии, которых турецкие власти считают террористами. В июле 2023 года Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции после переговоров с генсеком НАТО. Будапешт обвиняет Стокгольм в политике "очернения" Венгрии и регулярных замечаниях на тему отступления страны от норм правового государства, отмечала Deutsche Welle.