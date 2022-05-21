Эрдоган в разговоре с лидерами Швеции и Финляндии повторил свои требования

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который ранее заявил, что его страна заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, в субботу вновь потребовал от лидеров этих стран отказаться от предоставления убежища людям, которых Анкара считает террористами, а также снять эмбарго на поставки оружия Турции.

Эрдоган поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Также он позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как говорится в сообщении администрации Эрдогана, турецкий президент сказал Столтенбергу, что Анкара отвергнет заявки двух стран на вступление в НАТО, если они "чётко не продемонстрируют готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и по другим вопросам". Столтенберг заявил, что в ходе переговоров должно быть найдено решение, учитывающее опасения всех сторон в сфере безопасности.

После того, как Швеция и Финляндия на этой неделе заявили о стремлении вступить в НАТО, Эрдоган - неожиданно для ряда комментаторов - заявил, что Турция в данный момент не может с этим согласиться. Анкара обвиняет Стокгольм и Хельсинки в том, что они предоставляют убежище активистам признанной в Турции и ЕС террористической Курдской рабочей партии, а также сторонникам Фетуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации попытки переворота в 2016 году.

Лидеры Финляндии и Швеции после переговоров с Эрдоганом заявили, что осуждают терроризм и подчеркнули, что в рамках НАТО будут оказывать Турции помощь в сфере безопасности.

Швеция и Финляндия подали формальную заявку на вступление в НАТО в среду. Обе страны долгие годы были нейтральными, поменять позицию их заставило российское вторжение в Украину. Для вступления в НАТО необходимо согласие всех 30 стран союза. Пока официальные возражения высказала только Турция. США и другие страны НАТО убеждены, что соглашения с Анкарой удастся достичь.