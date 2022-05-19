Джо Байден: "Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее"

Президент США Джо Байден решительно поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подчеркнув, что обе страны выполнили все необходимые для этого условия, сообщает агенство Reuters.
"У Швеции и Финляндии сильная армия, сильная и прозрачная экономика и работающие демократические институты", – заявил Байден.
Совместная пресс-конференция, в которой также участвовали финский президент Саули Ниинистё и шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, прошла в четверг, 19 мая, в Белом доме – спустя неделю после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Причиной стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
"Финляндия и Швеция сделают НАТО сильнее", – заявил Джо Байден, добавив, что США будут сохранять бдительность в отношении внешних угроз союзу.
Кроме того, сегодня сенат США утвердил закон, позволяющий выделить помощь Украине на сумму 40 млрд долларов. Новый пакет включает в себя как военную технику и боеприпасы, так и меры по решению глобальных продовольственных проблем.
- Для вступления новой страны в НАТО нужно согласие всех членов союза. Против кандидатур Швеции и Финляндии выступает Турция, считая, что эти страны укрывают людей, связанных c террористическими, по мнению турецкого правительства, организациями – Рабочей партией Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена (последних обвиняют в попытке организовать государственный переворот в 2016 году).
- 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает расширение НАТО непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но это "вызовет ответную реакцию".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.