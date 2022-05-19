Джо Байден: "Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее"

Президент США Джо Байден решительно поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подчеркнув, что обе страны выполнили все необходимые для этого условия, сообщает агенство Reuters.

"У Швеции и Финляндии сильная армия, сильная и прозрачная экономика и работающие демократические институты", – заявил Байден.

Совместная пресс-конференция, в которой также участвовали финский президент Саули Ниинистё и шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, прошла в четверг, 19 мая, в Белом доме – спустя неделю после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Причиной стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

"Финляндия и Швеция сделают НАТО сильнее", – заявил Джо Байден, добавив, что США будут сохранять бдительность в отношении внешних угроз союзу.

Кроме того, сегодня сенат США утвердил закон, позволяющий выделить помощь Украине на сумму 40 млрд долларов. Новый пакет включает в себя как военную технику и боеприпасы, так и меры по решению глобальных продовольственных проблем.