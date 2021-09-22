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Эрдоган вновь заявил, что Турция не признаёт аннексию Крыма Россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

МИД Турции ранее отказался признать выборы в Госдуму в аннексированном Крыму. Их результаты не имеют юридической силы для Анкары, поскольку она считает незаконным присоединение украинского полуострова к России, подчеркнули в министерстве.

В Кремле решение Турции не признавать выборы назвали неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма.

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял , что Турция не признаёт и никогда не будет признавать аннексию Крыма Россией.

В апреле на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган сказал, что Анкара поддержит инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Крыма. Он также добавил, что Анкара и Киев продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Через два дня после переговоров Эрдогана и Зеленского в Стамбуле, Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этой стране.

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