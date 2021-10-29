"Эрмитаж опрокурорился". Соцсети о жалобе музея на "оскорбление памяти"

"Публичным оскорблением памяти защитников Отечества" сочли в Эрмитаже поступок Кирилла Смородина: молодой человек повесил в галерее героев войны 1812 года свой портрет и сфотографировался на его фоне. Портрет быстро сняли смотрители музея, однако этим инцидент не исчерпался - сотрудники музея написали на Смородина жалобу в прокуратуру.

Михаил Павловец

За отождествление роли Франции и России в Наполеоновских войнах

Владимир Серебровский

А вы думали, безумие коснётся только «оскорбления ветеранов Великой Отечественной?»

Ждите статью за «уравнивание роли России и Франции в Наполеоновских войнах» и требования удалить упоминания о Тильзитском* мире.

*Или теперь надо говорить «Советскский мир», а «Тильзит» — это сепаратизм и дерусификация?

Антон Орех

Сейчас участники Бородинского сражения подтянутся!

Большинству комментаторов в соцсетях реакция музея кажется несоразмерной поступку Смородина - и несоответствующей статусу одной из важнейших культурных институций страны.

Иван Курилла

Ох ёлки же. Эрмитаж, вы-то куда?

Иннокентий Иванов

Как-то не очень прилично выглядит Эрмитаж, обратившийся в прокуратуру из-за повешенного блогером портрета в Военной галерее 1812 года. Эрмитаж - музей - интеллектуальное место - хочет проверить эту акцию на предмет "публичного оскорбления памяти защитников Отечества". Какая глупость. Такого стесняться надо(( А не твердить об этом во всеуслышание.

Дмитрий Косов

Вот это да. Не могу поверить. Государственный Эрмитаж. Который мы все защищаем от нападок ряженых казаков и других любителей искусства. Как не стыдно?

Дмитрий Врубель

Хорошо ещё, что на месте не пристрелили((

Кристина Астафурова

Эрмитаж — один из лучших музеев мира, без шуток настоящая гордость и Петербурга, и всей страны.

... при этом пишет донос в прокуратуру на парня из-за якобы «публичного оскорбления памяти» ветеранов войны 1812 года (!).

Эрмитаж, что с вами не так?

Сергей Максимишин

Стыдно как за Эрмитаж!

Юлия Грязнова

Дорогой Эрмитаж, ты там упал и ушибся головой?

Дожили: мало что у нас диктатура, климат и инфляция, у нас ещё Эрмитаж опрокурорился. Компетентнее никого не было, чтобы проверить себя на самоиронию? А, ну ща будет поиск пострадавших, погоди.

Совсем уже.

Эрмитаж, ну ты же не государство, ты ж Отечество, какого хрена.

Сергей Макаров

Портрет повесил в Эрмитаж, а завтра – Родину продашь?

Татьяна Мэй

Тьфу, пропасть. В наши новости хоть не заглядывай. Словно действительно какая-то серая тухлая мертвечина страну зажевывает. Все живое, неказенное, настоящее, все что дышит, смеется, пританцовывает - все вызывает ее немедленную реакцию.

Сюда глянешь - какой-то, прости господи, Дзержинский районный суд постановил закрасить Хармса на его же, Хармса, доме.

Какая-то серая тухлая мертвечина страну зажевывает

Туда посмотришь - сбрендивший Эрмитаж(!) требует прокурорской проверки и "и оценки действий гражданина", повесившего свой портрет в галерее героев Отечественной войны 1812 года. Типа оскорбил память предков.

Эрмитаж, позорище-то какое. Вы с ума, что ли, там посходили.

Эксгумируйте еще какого-нибудь героя, чем не истец.

Сначала посмотрела на фотографию "кощунника" там же, в галерее. Кирилл Смородин, бородатый смеющийся парень. Вроде этих самых героев 1812 года, кстати, такие же веселые охламоны были. Он бы им понравился.

А потом вычитала, что он путешественник. Оказывается, несколько лет назад вышел однажды из дома с рюкзаком и отправился в кругосветку. Без медицинских страховок и денег. Вернулся в Петербург через 537 дней. Ночевал на Великой Китайской стене, сплавлялся на самодельном плоту до Лаоса, влюбился в венесуэлку, в Таиланде зарабатывал на билет до Штатов фотографией и черт знает еще чего только не повидал.

Интервью с ним настроение поднимает гарантированно. В отличие от Дзержинского районного суда.

Многие обращают свои претензии лично к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Дмитрий Фронт

И Эрмитаж туда же. У господина Пиотровского вроде нормальное современное чувство юмора интеллигентного человека. Оказывается нет. Не нормальное и не современное.. А ведь парня могут посадить. Не стыдно, Михаил Борисович?

Наталья Топчина

При том, что сам Пиотровский в каком-то интервью говорил, что преследование "за оскорбление чувств" - это перебор и не должно иметь места. Доносительство, выходит, заразная штука, и Довлатов был прав.

Иван Крузенштерн

Пиотровский, фу таким быть. Эрмитаж теперь для меня — позорное место, простите. Концерт Моргенштерна культурнее.

Евгений Шмуклер

А что такого особенного с Эрмитажем, что они не могут проявить верноподданность?

"— Это я интеллигент? С чего вы взяли?! — Такое же быдло как вы."©

Мария Москвичева в статье, опубликованной в "МК", напоминает, что с Эрмитажем связаны и другие неприглядные истории:

Хочется спросить господина Пиотровского: Михаил Борисович, вы серьезно? У вас, интеллигентного, образованного человека, всегда все было в порядке с чувством юмора, а тут что – день не задался? Помнится, когда в вашей вотчине обнаружилась недостача в более чем 200 экспонатов, музей целый год размышлял – подавать ли заявление в полицию, и только после смерти виновницы преступления, хранительницы Ларисы Завадской, решился. А там ведь было действительно серьезное и масштабное преступление, а тут что? Пранкинг – по-русски, значит, шалость, а уж смешная или глупая – другой вопрос, вряд ли для прокуратуры. Однако тут с заявлением не мешкали.

Другие предполагают, что директор музея мог не знать о жалобе.

Наталья Геворкян

Согласна, что заявление в прокуратуру совершенно избыточно. Но из чего следует, что это именно Пиотровский. Может, его вообще нет в городе и какой-то зам перестарался.

Алексей Беляков

Уверен, что это сделал какой-то старательный балбес. Но МБ уже давно бы мог сказать от себя, весомо и спокойно.

С открытым письмом к музею обращается Ренат Давлетгильдеев:

Политическая и общественная жизнь в России уже давно скроены из прокурорских доносов, полицейских рапортов и следственных проверок. Кажется, чекистская мораль добралась и до искусства. Этот текст — то ли блог, то ли письмо «Эрмитажу», где, судя по всему, перепутали Дворцовую площадь с Лубянской.

Дорогой «Эрмитаж»,

Чекистская мораль добралась и до искусства

Сегодня молодой пацан повесил свой смешной портрет в мундире времён 1812 года в Военной галерее. Там, где Кутузов и Барклай де Толли. Повисел себе портрет в уголке под светильником, пофотографировали посетители милый пранк, и спустя пару минут шутливое художество сняли бдительные смотрители.

Читаю новости: «В музее обратились в прокуратуру, чтобы там провели проверку — например, не оскорбляет ли позирование Кирилла Смородина в мундире времён войны 1812 года память защитников отечества».

Протер глаза. Перечитал ещё раз. «Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить».

Ээээ. Вы чего, ребят?

Пространство искусства — последнее поле адекватности

Мы живем в стране, где пространство искусства — последнее поле адекватности. В стране, где на вас, уважаемый «Эрмитаж», жалуются в прокуратуру, едва вы заходите на территорию, чуть более спорную, чем Рембрандт. Это за вас мы вставали горой, когда вы проводили выставку Яна Фабра. И вместе с вами недоумевали, едва особо старательные защитники скреп начинали требовать убрать у статуй пенисы и заретушировать рубенсовские груди.

«Эрмитаж» обратился в прокуратуру.

Но самое чудовищное в этой ситуации — жуткая, совершенно искусственная и лишённая смысла формулировка «оскорбление чувств». Именно прикрываясь этой универсальной фразой власти лепили двушечку главным акционистам новой России, отключали лучший телеканал страны от эфира, травили всех, кто хоть немного выделяется на фоне застойной серости. Не говоря уже о банальной абсурдности самой идеи заподозрить ветеранов войны 1812 года в том, что их что-то может оскорбить.

Одумайтесь, пожалуйста. Очень прошу. Улыбнитесь. И оставьте парня в покое.

С тем, что дело не в музее, а в российском обществе, согласны многие.

Алексей Зайцев

От всей души не понимаю в этой ситуации Эрмитаж.

Можно по-разному относиться к подобному юмору, но реакция здорового организма - улыбнуться, обыграть, обратить в хайп и пиар.

Наше общество, к сожалению, становится всё более нездорово. И речь уже не об охранителях-маргиналах, а о прежде уважаемых культурных институциях.

Тимур Олевский

Тут я растерялся и не могу подобрать слова. Все встало на военные рельсы.

Екатерина Барабаш

Это эпидемия тотального безумия. Лечится сменой режима.

Кирилл Качурин

Года три назад продюсеры шоу "100янов" на канале Россия вырезали скетч про совет в Филях, потому что генералы 1812 года во главе с Кутузовым не могут быть героями юмористических номеров. Якобы это оскорбляет героев/историю/чувства/что-то еще. Тогда я усмехнулся: Да ладно!

Сегодняшнее "Да ладно!" без усмешки

Многие комментаторы воспринимают акцию Смородина в контексте современного искусства - то ли как перформанс, то ли как хэппенинг.

Лени Сморагдова

Художник хотел поиграть в Банкси. Оскорбленные опять оскорбились.

Что ж они все такие мнительные и легко ранимые?

Константин Родендорф

На мой взгляд, мелко и недостойно Эрмитажа. Человек провел классический хэппенинг, т.е. культурную акцию, а учреждение культуры за это сдает его с потрохами.

Другие считают поступок блогера хулиганством, но соглашаются с тем, что "оскорбление чувств" здесь ни при чем.

Вадим Тугеев

Эрмитаж пишет кляузу в прокуратуру, жалуясь на чувака, повесившего свой портрет в галерее героев восемьсот двенадцатого года, с формулировкой «за оскорбление ветеранов». Чувак вообще неинтересен — на акционизм это, разумеется, не тянет, максимум на дурновкусное хулиганство. Но МихалБорисыч продолжает скрести по дну. Как там было у Раневской: «вон из искусства»?

Владимир Ведерников

Да, все подверстывать под оскорбление памяти, разумеется, нельзя, но и хулиганство необходимо пресекать.

"Оскорбление памяти" в последнее время становится одним из самых популярных поводов для жалоб в правоохранительные органы. Не так давно СК наведался с визитом в галерею "Свиное рыло" из-за картины Кирилла Миллера, на которую пожаловалась одна из посетительниц - и патриотичные комментаторы согласны, что в этом случае художника следовало бы судить.

Наталия Осипова

Вечный вопрос: где заканчивается свобода одного и начинается свобода другого?

Ответ иногда дает УК, но не все готовы его соблюдать.

Художник выставляет не плохую, но вызывающую картину, бьющую прямо в нерв национальной памяти о Победе. И подчеркивает названием. Юридически - это подпадает под статью.

Но мы не следователи. Высказываю свое мнение, резко против такого подхода. Художники, понятно, на дыбы - их свобода не должна быть ничем ограничена.

А я считаю - должна. Публично - да. В мастерской рисуй что хочешь, но думай, что ты выставляешь и где.

Есть люди, их много, для которых трагедия войны происходит всегда. На самом деле, она для всех происходит всегда, но удобнее ее, конечно, закопать подальше, не всякий же раз смотреть на фото печей Освенцима. Но вы закопали это, прекрасно. А мы - нет. У нас картинка перед глазами. И гадкие рисунки на тему Победы суть насилие над нами и памятью жертв.

Так что я считаю, что художники обязаны учитывать социальный контекст. Дада, я знаю, что задача искусства - нарушать границы, в момент их прорыва рождается новое и все такое. Но тогда и будьте готовы заплатить свою цену.

Кстати, писатели вот соблюдают. Не пишут ничего такого. Только Сталина хулят, его можно. Лимонов писал - и платил.

И искусство делать, и прикидываться котиком не выйдет

Тут так: и искусство делать, и прикидываться котиком не выйдет. Играешь по-настоящему - платишь настоящую цену. Ну или ты просто хайпожор на теме, как Моргенштейн, набивающий на лице татуху 666. И, кстати, тут же извинившийся. Он биться за это не будет - за обесценивание 9 мая. И молодец, неприличный, но умный. Но есть наверняка и идейные, желающие отменить. Тогда вперед, иди на «вы». Борись по-настоящему. Как настоящий власовец, о котором тебе не все рассказали в школе. И об украинских националистах, кстати, не все рассказали. Расскажут.

Другие отмечают, что за "оскорбление" можно было бы жаловаться и на патриотов.

Кирилл Смородин тем временем принес извинения за то, что повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года. В письме на имя директора Эрмитажа он признался, что неудачно пошутил, и предложил помочь музею в качестве волонтера. Свой аккаунт в Instagram, где была опубликована фотография на фоне портрета, блогер удалил.

Эрнест и гиперболоиды

Видимо, Пиотровский – и есть тот самый защитник Отечества, память которого была оскорблена.

Оскорбленные чувства ветеранов могут дорого обойтись и рэперу Моргенштерну: телеканал СТС уже перенес показ телешоу с его участием.

Одновременно с этим разворачивается новая история - Роскомнадзор вынес предупреждение каналу "Муз-ТВ" за "гей-пропаганду", которая заключалась в том, что на церемонии вручения премии телеканала рэпер Дава и Филипп Киркоров изображали молодоженов, а блогер Даня Милохин явился в женском платье.

Кирилл Шулика

Наверное, это Бастрыкин тоже взял на контроль. Серьезное же дело...

Александр Фельдман

Роскомнадзор сообщил, что вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола в отношении редакции и главреда по статье о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала.

В чём конкретно заключалась пропаганда, в ведомстве не рассказали.

З.Ы. Видимо, потому не сказали, что в противном случае закон о гей-пропаганде нарушил бы сам Роскомнадзор?

Ксения Собчак считает все эти события звеньями одной цепи.

Высказываться теперь нельзя ни по какому поводу

Когда на секундочку показалось, что скандал с Моргенштерном - это финал абсурда)) Но нет! Конечно, нет. Нам теперь шаг за шагом показывают, что это новая политическая стратегия. Посмотрите, взялись прямо по-крупному за блогеров да и вообще за шоу-биз. Теперь нельзя ходить в женских платьях, даже если это сценический образ для шоу, нас с Ивлеевой за поцелуй со дня на день , видимо, тоже предадут анафеме и страшному суду, у Алишера отменили (пока по официальной версии “перенесли”) масштабное шоу на СТС. Началась череда наказаний для публичных людей, которые высказывают свою позицию. И высказываться теперь нельзя ни по какому поводу - не только про кровавый режим и Навального, но и про победу, и про Сталина, и видимо про РПЦ. И список этот можно продолжать бесконечно..

Так вот моя позиция - це [конец].