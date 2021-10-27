"С дуба рухнули". Блогеры о критике Моргенштерна за реплику о Дне Победы

Рэпер Моргенштерн усомнился в необходимости ежегодного помпезного празднования 9 мая. "Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать – не знаю, может, это скрепы какие-то?" – сказал он в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее Youtube-канале.

Последствия не заставили себя ждать: музыканта раскритиковало общественное объединение "Ветераны России", а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство займется проверкой этого высказывания по статье о реабилитации нацизма. К ответственности Моргенштерна призвал и Дмитрий Песков.

Олег Пшеничный

"Проверять" картины художников и высказывания шоуменов легко и приятно, не то что по тюрьмам ловить насильников и "колл-центры Сбербанка", тут ведь работать надо, да и ответить могут.

Бастрыкин, что там за лупа у тебя?

Артем Рондарев

Ну то есть советское поколение (давно занявшее у нас всю власть) показательно, с привлечением Бастрыкина, Пескова, СК и ветеранских организаций, – гнобит Моргенштерна (не сказавшего вообще ничего, к чему без известного рода "лингвистической экспертизы" можно прикрутить хоть какой-то счетчик), потому что он – и это очевидно по высказываниям того же Пескова – воплощает для советского поколения вот эту вот самую "бездуховную молодежь" и "поколение тиктока" , не желающее принимать идеологические постулаты в качестве религиозных догматов, как этого требует момент. Моргенштерну надо отдать должное – не каждому удается стать фокусом такого рода старческих проекций бггг.

Кирилл Шулика

У Кремля хватило ума не устраивать истерику вокруг заявлений Моргенштерна по поводу Дня Победы. Песков посоветовал рэперу поговорить с ветеранами и заявил, что за такие высказывания должна наступать моральная ответственность.

Кажется, они начинают подозревать, почему Моргенштерн популярен, и решили эту самую популярность не усиливать.

То, что высказывание рэпера прокомментировали даже в Кремле, многих удивило.

Денис Драгунский

НЕ ЗНАЛ, ЧТО HERR MORGENSTERN – ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА.

На уровне крупного государственного деятеля (министра, а то и премьера) иностранного государства.

Вот германская министерка обороны сказала что-то про ядерное сдерживание России – МИД ей ноту.

Вот Моргенштерн сказал, что он не понимает (всего лишь не понимает! не отрицает, не хулит, а не понимает) значения празднования Дня Победы – и Кремль ему объясняет. А меня сегодня позвали в эфир – объяснять народу, что Моргенштерну пора понять, и т.п. (я, разумеется, отказался, я не нанимался воспитывать рэперов).

Фигасе...

Виктор Сонькин

Безотносительно мнения и высказывания Моргенштерна, безотносительно его правоты или неправоты – с каких пор все настолько с дуба рухнули, что на мнение рэпера в интервью одни подают в суд, а пресс-секретарь, блин, президента тоже что-то такое вещает? Вот прямо настолько делать нечего?

Иван Преображенский

Ветераны двух чеченских войн уже выехали к Моргенштерну, будут его учить извиняться (

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал рэперу Моргенштерну, усомнившемуся в необходимости праздновать День Победы, поговорить о войне с ветеранами.

Уже на следующий день рэпер извинился за свои слова постом в Инстаграме. Моргенштерн заявил, что его высказывание "вырвали из контекста" и что у него в тот день "тяжко работала голова".

Но тем не менее извинениями все для Моргенштерна не кончилось, отмечает в колонке для подписчиков Republic (издание объявлено "иноагентом") Олег Кашин:

Что касается самих извинений, то практика вроде бы свидетельствует, что покаянный текст, а еще лучше видео, закрывает скандал, и в этом смысле случай Моргенштерна выглядит странно. Он извинился, а они продолжают. [...]

Загрызть Моргенштерна нужно каждому по каким-то своим локальным причинам

Преувеличением, однако, будет сказать, что перед нами какая-то антиморгенштерновская кампания – нет, и не стоит игнорировать примирительный комментарий Дмитрия Пескова про "моральную, именно моральную" (то есть не уголовную) ответственность. Но в каком-то смысле было бы лучше, если бы была кампания, которую можно запустить и остановить одним нажатием кнопки. А тут нет, именно запах крови, ощущаемый разными субъектами, которым загрызть Моргенштерна нужно каждому по каким-то своим локальным причинам – понятно, что у Горгадзе и у Бастрыкина мотивации глубоко разные, но векторы их суммируются, и снежный ком катится на Моргенштерна. На самого популярного и влиятельного отечественного музыканта начала двадцатых, народного героя и кумира.

В радикально прокремлевских блогах кампания против Моргенштерна пока только набирает обороты.

Сергей Марков

Моргенштерн больше заработает или потеряет от своего заявления, что России уже хватит отмечать День Победы? Многие считают, что он больше получит денег, потому что уже получил хайп. А аудитория Моргенштерна безразлична к Дню Победы. Да, в этом есть резон. Аудитория Моргенштерна – это часто не очень развитые очень молодые люди, безразличные к истории, к государству, и вообще к морали. Поэтому он реально может и заработать. И тогда и другие хайпожоры бросятся вслед за Моргенштерном зарабывать на отрицании России и ее символов.

Поэтому нам важно теперь, чтобы все выучили на примере Моргенштерна, что за отрицание священных символов России Россия наказывает. И жестко.

Молодежь должна увидеть раскаяние Моргенштерна

Моргенштерну российское общество должно объявить бойкот. Никаких залов. Никакого ТВ. Никаких контрактов. Моргенштерн должен заплатить за свою подлость и глупость. Если кто то из продюссеров попытается делать деньги вместе с Моргенштерном, то бойкот должен коснуться и этого продюссера. И я жду заявлений от Единой России, от других партий, от депутатов Государственной думы, от Совета Федерации. Жестче надо, жестче. Молодежь должна увидеть раскаяние Моргенштерна.

Выпуская Кракена

После волны негодования Моргенштерн соблаговолил извиниться за свои слова о Дне Победы. Но при этом он обвинил СМИ в том, что "перевернули его слова в своих грязных целях". Да и вообще, его фразу вырвали из контекста, а сам он никого не хотел оскорбить.

Оскорбить-то может и не хотел, но, к сведению Моргенштерна, все его слова записаны на видео. И там монтажа не наблюдается – лишь прямая речь о "ненужности" праздника.

Алексей Пушков

Ерунда. Не было "контекста", из которого можно было это вырвать: он сказал именно то, что хотел сказать. А весь контекст – на лбу и на сцене. Извинения не принимаются.

Игорь Мальцев

Откуда берётся вот такая юная плесень

Похоже, что педагогическая практика в России за последние годы деградировала окончательно – иначе откуда берётся вот такая юная плесень, которая способна мыслить только миллионами рублей и совершенно не способна – миллионами погибших и миллиардами спасённых. В крохотную черепушку на огромном теле никак не просачивается образ миллионов человеческих черепов, ровным слоем удобривших уютные поля Европы и рощи Подмосковья, – это же всё было типа лет восемьдесят назад, разве всё это упомнишь? Действительно, на фига праздновать такую старую Победу, давайте сдадим её в комиссионку. Целых восемьдесят лет…

Платон Беседин

О Моргенштерне, заявившем, что День Победы не нужен. Буду краток.

На хер из России! Пусть едет к таким же выродкам, как и он, которым День Победы не нужен.

Марина Ахмедова

Друзья, член СПЧ Шота Горгадзе готов представлять интересы ветеранов и привлечь Моргенштерна к ответсвенности за его высказывания о Великой Отечественной. Я на его стороне, тоже считаю это правильным – шутки кончились, пора начать отвечать за слова. Да, не хочется пачкаться об него, но кому-то все равно придётся испачкаться. Если меня читают те, кто готов обратиться к Шота на эту тему, пишите мне, я свяжу с ним

Виталий Рувинский

При всей разности эпох и, так сказать, масштабов.

Первое, что ассоциативно вспомнилось по поводу разворачивающейся безумной истории с Моргенштерном:

"Мы тебя – не то что взгреем,

Мы тебя сотрем в утиль!"

И там же:

"Если ж кто того не видит,

Растолкуем в час-другой,

Нет, любезный, так не выйдет,

Так не будет, дорогой".

Хотя какая нафиг другая эпоха? Та же самая.

Ксения Собчак

А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично НЕ ПОНИМАЕТ такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? НЕ ПОНИМАЕТ. И честно в этом признаётся. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава с кровоподтёками пытается исполнить великую песню "Журавли" на суровых щах.

Многие из тех, кто высказывается в поддержку Моргенштерна, оговариваются, что музыкант им не симпатичен, – и все же позиция властей вынуждает их за него вступаться.

Антон Орех

Они просто заставляют записаться на поддержку Моргенштерна, который мне нафиг не нужен. Делают героя, мученика и правдоруба из обыкновенного хайпового дурня.

Вадим Горшенин

Мне категорически не нравится Моргенштерн, и его откровения о Дне Победы слушал поэтому с чувством предвзятости.

Но, на мой взгляд, он сказал, в общем-то, правильные вещи: надо перестать гордиться только прошлым, неплохо было бы гордиться и прорывами в настоящем.

Таких прорывов нет, и они даже не заложены на будущее. Технологии, за исключением некоторых военных, не опережают другие страны.

Неплохо было бы гордиться и прорывами в настоящем. Таких нет

В отличие от Моргенштерна я лично знал Победителей – своих дедов и бабок, общался со многими легендами великой войны. У пацана такого общения, скорей всего, не было, – для него со дня Победы прошло больше времени, чем у меня от войны гражданской.

Вопрос у Бастрыкина должен быть не к молодому человеку, а к администрации президента, где есть целое управление по патриотическому воспитанию, к Минкульту, Минпросвету: куда ушли все выделенные деньги за последние двадцать лет, если лидеры мнений молодежи (не самые, должно быть, глупые) считают возможным ставить хотя бы под сомнение гордость старших поколений?

А если в целом, то главное-то в его высказываниях было – отсутствие побед в настоящем, во время его, Моргенштерна, уже сознательной жизни.

Я ему гожусь в отцы, у меня старшему столько же, сколько этому парню, но у меня такие же вопросы: какие прорывы мы совершили в мировом масштабе, для того, чтобы быть достойными потомками Победителей? Или – Королева, Гагарина, всех, кто стоял за космическими победами СССР?

В некоторых провластных блогах тоже критикуют власти за недальновидность: аполитичного Моргенштерна, который местами высказывается во вполне лоялистском духе, можно было и взять в оборот как орудие пропаганды.

Доктор прописал

В интервью Моргенштерна все заметили вырванную из контекста фразу про День Победы. Странно, что, например, не обратили внимание на высказывания рэпера про нынешнее время:

"Если наши родители не могли пискнуть про условную власть, типа приезжал воронок, или как такая машина называлась… То сейчас очень много людей могут свободно, открыто выражаться. Я не понимаю, чего сейчас нельзя. Что сейчас запрещено, что я хотел бы сделать, но не могу? У меня нет таких вещей"

А фантазия у Алишера богатая, так что может он действительно почти все что угодно. Но эту фразу никто не распространяет, ведь тут он хвалит власть, а значит "борцы с режимом" не могут взять его себе на знамя. Приходится довольствоваться Васей Обломовым.

Олег Кашин

А знают ли наши старики во власти, что Моргенштерн одной матерной фразой в интервью Гордону сделал для агитации за российский Крым больше, чем весь холдинг RT?

Однако своей реакцией СК как будто хочет гарантировать, что больше Моргенштерн подобных фраз произносить не будет.

Егор Най

Самое трогательное в истории с Моргеном – это его ответы в интерью Гордону, который пытался с ним поговорить о политике. "Мне [пофиг], мне не интересно", – отвечал Алишер.

Как в анекдоте: "Папа, в какой концлагерь нас везут? – Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь".

Вот теперь узнает.

И это не случайно – поскольку с независимыми СМИ государство уже расправилось, теперь нас ждет череда показательных расправ с лидерами мнений, в том числе рэперами, ютюберами и тиктокерами, считает главный редактор Republic ​Дмитрий Колезев:

Предположу, что проверка Моргенштерна по заданию Бастрыкина закончится ничем. Ничего криминального Моргенштерн не сказал. При всем старании состав найти сложно. Даже проверка спектакля "Первый хлеб", напомню, ни во что пока не вылилась. А там хотя бы были нецензурные выражения, хоть за что-то зацепиться.

Скоро появятся и видеоблогеры-иноагенты

И в Кремле сегодня устами Пескова сказали, что не видят в словах Моргенштерна чего-то такого, чтобы этим занимались правоохранительные органы, а ответственность за подобные выступления может быть только моральной.

Но Александр Бастрыкин какое-то время назад понял, что тема Великой Отечественной войны очень нравится Владимиру Путину, и лучший способ сохранять свою должность – возбуждаться по поводу каждого косого взгляда в сторону ветеранов и Дня Победы. За излишнее рвение-то все равно не накажут.

Впрочем, есть еще один фактор. Государство явно усиливает давление на молодежных кумиров и видеоблогеров. На пригожинских сайтах публикуют доносы на топовых блогеров (о чем я говорил в последнем подкасте), Дудя штрафуют, Хованский в тюрьме, фонд Мизулиной-младшей написал еще 200 заявлений о пропаганде наркотиков. Думаю, скоро появятся и видеоблогеры-иноагенты.