Театр имени Ермоловой заключил соглашение о сотрудничестве с СК  

Московский драматический театр имени Ермоловой заключил соглашение о "взаимном творческом сотрудничестве" со Следственным комитетом России. Документ подписали в понедельник представители ведомства, художественный руководитель театра, актёр и режиссёр Олег Меньшиков, и директор театра Сергей Кузоятов.

"Теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру", - говорится в сообщении на официальном сайте "ермоловского" театра. Там же сказано, что творческий коллектив и культурный центр СК, "объединив устремления", смогут "реализовывать интересные творческие инициативы", какие именно - не уточняется.

Ранее сообщалось, что в московском театре Романа Виктюка столичные власти открыли мобилизационный пункт. Одновременно с этим со здания театра сняли большую афишу спектакля "Мёртвые души".

В свою очередь московский Театр имени Вахтангова отменил показы спектаклей "Война и мир" и "Ветер шумит в тополях" литовского режиссёра Римаса Туминаса, а премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение ему премии за значительный вклад в развитие российской культуры.