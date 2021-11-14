ЕС готовит санкции против Минска, Боррель говорил с Макеем

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, как ожидается, одобрят очередной – пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Новые ограничительные меры, как сообщает Reuters, будут введены из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.
В Евросоюзе утверждают, что к кризису причастны белорусские власти, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов.
По данным Reuters, помимо физических лиц – белорусских чиновников – санкции могут коснуться международного аэропорта Минска, в который прибывает большая часть мигрантов. Также они могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь. Ряд стран ЕС, в частности Польша, считают, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва. СМИ сообщали, что санкции могут затронуть российский "Аэрофлот", однако, по словам официальных представителей ЕС, России санкции не должны коснуться.
Россия и Беларусь официально являются союзниками. Президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем в эфир телеканала "Россия-1", заявил, что в миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза виноват сам Евросоюз. По его словам, страны ЕС "сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали" туда. Обвинения в адрес России он назвал перекладыванием с больной головы на здоровую.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в воскресенье по телефону обсудил ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Контакты между ЕС и Минском на столь высоком уровне в последнее время редки – Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и обвиняет власти страны в массовых нарушениях прав человека. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что Макей "довёл до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока".
Боррель написал в твиттере, что потребовал допуска к мигрантам на границе гуманитарных организаций, а также призвал не использовать людей в качестве оружия.
Польша, в свою очередь, в воскресенье заявила, что вместе с Литвой и Латвией может потребовать срочных консультаций с союзниками по НАТО, руководствуясь 4-й статьёй Североатлантического договора. Также в Варшаве заявляют, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Беларусью.
- Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.
- В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой. По данным польских властей, за последние сутки через границу прорвались около 50 мигрантов, были задержаны 22 гражданина Ирака.
- За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании, а также "Белавиа".
- Обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе выразило и руководство США. "Мы сообщили [властям] России и Беларуси о нашей обеспокоенности, – заявил в пятницу президент Джо Байден. Мы считаем, что это (ситуация на границе) создаёт проблему".
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