Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЕС готовит санкции против Минска, Боррель говорил с Макеем

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, как ожидается, одобрят очередной – пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Новые ограничительные меры, как сообщает Reuters, будут введены из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

В Евросоюзе утверждают, что к кризису причастны белорусские власти, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов.

По данным Reuters, помимо физических лиц – белорусских чиновников – санкции могут коснуться международного аэропорта Минска, в который прибывает большая часть мигрантов. Также они могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь. Ряд стран ЕС, в частности Польша, считают, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва. СМИ сообщали, что санкции могут затронуть российский "Аэрофлот", однако, по словам официальных представителей ЕС, России санкции не должны коснуться.

Россия и Беларусь официально являются союзниками. Президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем в эфир телеканала "Россия-1", заявил, что в миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза виноват сам Евросоюз. По его словам, страны ЕС "сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали" туда. Обвинения в адрес России он назвал перекладыванием с больной головы на здоровую.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в воскресенье по телефону обсудил ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Контакты между ЕС и Минском на столь высоком уровне в последнее время редки – Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и обвиняет власти страны в массовых нарушениях прав человека. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что Макей "довёл до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока".

Боррель написал в твиттере, что потребовал допуска к мигрантам на границе гуманитарных организаций, а также призвал не использовать людей в качестве оружия.

Польша, в свою очередь, в воскресенье заявила, что вместе с Литвой и Латвией может потребовать срочных консультаций с союзниками по НАТО, руководствуясь 4-й статьёй Североатлантического договора. Также в Варшаве заявляют, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Беларусью.

  • Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.
  • В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой. По данным польских властей, за последние сутки через границу прорвались около 50 мигрантов, были задержаны 22 гражданина Ирака.
  • За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании, а также "Белавиа".
  • Обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе выразило и руководство США. "Мы сообщили [властям] России и Беларуси о нашей обеспокоенности, – заявил в пятницу президент Джо Байден. Мы считаем, что это (ситуация на границе) создаёт проблему".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG