Отступать мигрантам некуда, позади Путин и Лукашенко. Гибридная война Минска и Москвы против Запада. Чем грозит Беларуси перекрытие российского газопровода "Ямал – Европа"?

Религиозные чувства фарисея обидеть может каждый. За что в России вменяют "оскорбление чувств верующих"? Поцелуй российских комиков на ТВ возбудил депутата Госдумы от "Единой России". Криминальная эволюция русского акционизма: от танцев Pussy Riot в храме Христа Спасителя до стрингов Исаакиевского собора.

Охота за сторонниками Навального не прекращается. Лилия Чанышева. Арестован первый человек по делу об "экстремистском сообществе" оппозиционного политика.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с членом президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси Павлом Латушко, экс-депутатом Госдумы, ныне украинским предпринимателем Ильей Пономаревым; политиком, соратником Навального Иваном Ждановым и историком Андреем Зубовым.

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