ЕС обсудит с РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации

Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер,передаёт "Интерфакс".

В Евросоюзе с 1 июля действуют цифровые COVID-сертификаты, которые позволяют беспрепятственно перемещаться между странами ЕС. Они содержат информацию о вакцинации, перенесенных заболеваниях и результатах анализов на коронавирус. По словам Эдерера, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться сертификаты, выпущенные в третьих странах. Однако добавил, что одной из трудностей с реализацией этих предложений может стать совместимость IT-систем ЕС и третьих государств.

Запрос для обсуждения вопроса о взаимном признании сертификатов был направлен в министерство здравоохранения России, отметил посол ЕС. В случае успеха переговоров, по мнению Эдерера, удастся смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников. При этом он отказался прогнозировать, когда именно границы стран ЕС откроются для туристов из России.



На сегодняшний день российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" официально одобрена для использования в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии. На уровне всего ЕС одобрения нет. Вакцина также пока официально не получила одобрения ВОЗ, хотя российская сторона заключила контракты на её поставки с 67 странами. В июне источники Reuters утверждали, что одобрение "Спутника" в ЕС откладывается до осени или даже до конца года.

Россия в свою очередь не одобрила ни одну из иностранных вакцин.

В России за последние сутки выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. 734 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли, сообщает оперативный штаб.