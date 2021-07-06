Германия ослабила ограничения по COVID-19 для россиян

Германия с 7 июля отменила обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из России, Великобритании, Индии, Непала и Португалии. С точки зрения германских властей, эти государства больше не относятся к странам, в которых широко распространен вариант "Дельта" или так называемый индийский штамм. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который отслеживает эпидемиологическую ситуацию.

Это означает, что для путешественников, прибывающих из этих стран в Германию, перестают действовать многие введенные ранее ограничения. В частности, въезд в ФРГ разрешается всем, а не только обладателям германского гражданства или вида на жительство. Срок пребывания на карантине сократят для въезжающих с отрицательным тестом на коронавирус. Его нужно сдать не раньше чем через пять дней после въезда в Германию. Уходить на карантин также не потребуется тем, кто привился одобренной в Евросоюзе вакциной или переболел COVID-19.



В то же время Австрия вернула Россию в "красный список" стран по ситуации с распространением коронавируса, из которого она была исключена лишь неделю назад. С 8 июля россияне смогут въезжать в Австрию только на учёбу, лечение или работу и по прибытии должны будут соблюдать десятидневный карантин.

В Англии с 19 июля планируется отменить большинство ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Би-би-си. Снятие ограничений, по его словам, стало возможно благодаря быстрым темпам вакцинации. В Великобритании почти половина населения получила обе дозы вакцины.

При этом в Великобритании с начала июня выявляют в среднем по 24 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в день. Это связано с распространением штамма "Дельта".

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев COVID-19 в мире стабилизировался. Однако, по его словам, это произошло на очень высоком уровне - число новых заболевших, по-прежнему, велико.